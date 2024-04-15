Более 18 тыс субъектов МСП зарегистрировали в Подмосковье с начала года

В Московской области продолжает расти число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С начала 2024 года количество компаний выросло более чем на 18 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что всего на данный момент в регионе работают свыше 452 тыс. компаний сектора малого и среднего предпринимательства.

«В первом квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тыс. субъектов МСП, из которых 14,8 тыс. — индивидуальные предприниматели», — сказала Зиновьева.

В целях поддержки предпринимателей в регионе создан Московский областной фонд микрофинансирования, где бизнесу доступно 13 программ льготного кредитования. В зависимости от программы размер займа может составить до 5 млн рублей.

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Московской области. Так, специалисты Центра помогут бизнесу с проведением технических аудитов, сертификацией, разработкой конструкторской документации и многим другим.

Услуги центра «Мой бизнес» предоставляются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России. Куратор нацпроекта — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Информация о поддержке бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.