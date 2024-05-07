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Для инаугурации Путина приготовили обновленный Aurus Senat

Владимир Путин прибудет на процедуру инаугурации на обновленном Aurus Senat
Общество

Фото - © Медиасток.рф

Президент России Владимир Путин прибудет на процедуру инаугурации в Кремль на обновленном Aurus Senat, пишет RT.

В автомобиле улучшили шумоизоляцию, климат-контроль, работу тормозной системы, облегчили капот, добавили камеры кругового обзора.

Модель получила новую решётку радиатора и стиль колёсных дисков.

Накануне новую версию Aurus Senat показали прессе, уточняет издание.