Для инаугурации Путина приготовили обновленный Aurus Senat
Владимир Путин прибудет на процедуру инаугурации на обновленном Aurus Senat
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Президент России Владимир Путин прибудет на процедуру инаугурации в Кремль на обновленном Aurus Senat, пишет RT.
В автомобиле улучшили шумоизоляцию, климат-контроль, работу тормозной системы, облегчили капот, добавили камеры кругового обзора.
Модель получила новую решётку радиатора и стиль колёсных дисков.
Накануне новую версию Aurus Senat показали прессе, уточняет издание.