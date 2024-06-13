Более 11 тыс тонн кофе ежегодно будут производить в Подольске

Главгосстройнадзор Подмосковья провел профилактический визит на стройплощадку кофейного комплекта в деревне Коледино Подольского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство осуществляется в два этапа. В рамках первого этапа возводят необходимую инфраструктуру: автономную насосную станцию с резервуарами для бесперебойного водоснабжения, котельную и трансформаторную подстанцию, а также обжарочный цех. Строительная готовность первого этапа достигла 70%. Уже готовы фундаменты, несущие каркасы, смонтированы кровля и сэндвич-панели. Завершить строительство первого этапа планируют в третьем квартале 2024 года.

После ввода в эксплуатацию первого этапа, начнется строительство корпуса по производству кофейной продукции, его мощность составит 45,7 тонн в сутки. Общая площадь застройки составит порядка 18 тыс. квадратных метров. Завершить строительство корпуса планируют в первом квартале 2027 года.

С вводом комплекса в эксплуатацию для жителей Подольского округа появится 200 рабочих мест. Предприятие полного цикла будет выпускать более 11 тысяч тонн кофейной продукции для торговых сетей Подмосковья и других регионов. Реализация проекта привлекла порядка 1,5 миллиарда инвестиций в регион.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.