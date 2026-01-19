Более 10 тысяч обращений поступило в ЦУР Бизнес Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в Центр управления регионом «Бизнес» Московской области поступило свыше 10 тысяч обращений от предпринимателей, из которых более 98% уже обработаны, сообщает пресс-служба Мининвеста.

В течение 2025 года в ЦУР Бизнес Московской области поступило 10 051 обращение по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам Зиновьевой, более 98% запросов были обработаны, остальные находятся в работе у профильных специалистов. Она отметила, что по сравнению с 2024 годом структура обращений изменилась: на 65% снизилось количество вопросов по газоснабжению, что свидетельствует о положительных изменениях в этой сфере. В то же время выросло число обращений по вопросам земли и недвижимости — на 49%.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» Подмосковья можно по телефону горячей линии 0150 или через Инвестиционный портал Подмосковья. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.