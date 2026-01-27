Bloomberg: трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара

сегодня в 22:55

Участники биржевых торгов, оперирующие долларом, достигли пикового за последние 15 лет уровня ставок, направленных на снижение курса американской валюты. Причиной тому служит неустойчивая политическая ситуация в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На момент публикации заметки надбавка за краткосрочные опционы, прибыльные в случае падения доллара, достигла максимальной отметки с момента начала сбора Bloomberg этих данных в 2011 году.

Данные тенденции наблюдаются не только среди краткосрочных инвесторов. Пессимистичные настроения преобладают и в долгосрочных прогнозах.

«Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск», — заявил агентству старший аналитик Danske Bank Йеспер Фьярстедт.

Индекс доллара, отражающий его соотношение к валютам шести основных торговых партнеров США, демонстрирует снижение уже четвертую торговую сессию подряд. 27 января падение составляет 0,8%, что соответствует уровню 96,26 пункта.

