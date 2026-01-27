Bloomberg: трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара
Участники биржевых торгов, оперирующие долларом, достигли пикового за последние 15 лет уровня ставок, направленных на снижение курса американской валюты. Причиной тому служит неустойчивая политическая ситуация в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
На момент публикации заметки надбавка за краткосрочные опционы, прибыльные в случае падения доллара, достигла максимальной отметки с момента начала сбора Bloomberg этих данных в 2011 году.
Данные тенденции наблюдаются не только среди краткосрочных инвесторов. Пессимистичные настроения преобладают и в долгосрочных прогнозах.
«Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск», — заявил агентству старший аналитик Danske Bank Йеспер Фьярстедт.
Индекс доллара, отражающий его соотношение к валютам шести основных торговых партнеров США, демонстрирует снижение уже четвертую торговую сессию подряд. 27 января падение составляет 0,8%, что соответствует уровню 96,26 пункта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.