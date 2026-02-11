Bloomberg: США отредактировали торговое соглашение с Индией

Bloomberg сообщил о корректировках в документе США относительно торгового пакта с Индией. В частности, из текста пропали или были изменены пункты о ликвидации таможенных сборов, приобретении продукции из США и сборах на цифровые сервисы. Первая редакция бумаги появилась 9 февраля, пишет РБК .

По данным Bloomberg, администрация президента США внесла правки в ранее выпущенную памятку о торговой сделке между Вашингтоном и Нью-Дели. Оригинальный вариант разместили на портале Белого дома 9 февраля. Там говорилось, что Индия планирует уменьшить или убрать пошлины на определенные сельскохозяйственные товары, в том числе на бобовые. В обновленной версии ссылка на бобовые отсутствует.

Более того, скорректированное сообщение теперь указывает, что Индия «собирается» приобретать дополнительные товары из США, а не «должна» это делать, как было раньше.

Из материала также удалили фразу об отмене Индией налогов на цифровые услуги. Теперь там лишь обещание «провести обсуждения по созданию надежной системы двухсторонних норм цифровой торговли». Кроме того, Белый дом исключил положение о «нормах, которые запрещают наложение пошлин на электронные передачи».

С 7 февраля США постановили снять 25-процентные пошлины на импорт из Индии после заверений Нью-Дели о прекращении покупок российской нефти.

В базовом соглашении указано, что Индия планирует за ближайшие пять лет закупить у США энергетические ресурсы, самолеты и их компоненты, ювелирные металлы, высокотехнологичную продукцию общим объемом в 500 миллиардов долларов. Взамен Нью-Дели должен будет отменить или понизить тарифы на все американские промышленные изделия, а также на обширный ассортимент продуктов питания и агропродукции из США.

В начале февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не получала от индийских партнеров уведомлений о прекращении импорта нефти. У российской столицы «отсутствуют причины считать», что индийская сторона «изменила свою позицию» в вопросах взаимодействия, добавила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

