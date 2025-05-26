Bloomberg: инвесторы массово избавляются от украинского долга

Долларовые облигации Украины показали катастрофическое падение в 2025 году, потеряв более 10% стоимости и став антилидером развивающихся рынков, сообщает Bloomberg .

Обвал произошел на фоне провала мирных переговоров в Стамбуле, где посреднические усилия президента США Дональда Трампа не принесли ожидаемого прорыва.

Особенно сильно пострадали ключевые бумаги, включая бескупонные облигации со сроком погашения в 2035 году — их стоимость обрушилась с 70 до 50 центов за доллар. Такой крах отражает растущие опасения инвесторов относительно долгосрочной нестабильности и затяжного характера конфликта.

Пока одни игроки, подобно Bank of America, сохраняют позиции в украинских долговых инструментах, другие, включая хедж-фонд Frontier Road, активно переключаются на менее рисковые корпоративные облигации. На этом фоне особенно контрастно выглядит 30-процентный рост фондовых индексов Польши, Венгрии и Чехии, подпитываемый увеличением военных расходов Евросоюза.

Финансовые аналитики отмечают, что текущие котировки украинских бумаг уже закладывают пессимистичный сценарий затяжного кризиса. Дальнейшая динамика будет зависеть от возможности возобновления переговорного процесса и военно-политического развития событий в регионе, указывает издание.