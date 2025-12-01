Bloomberg: богатейшие россияне увеличили свое состояние на 18,1 млрд долларов

Состояние богатейших бизнесменов из России выросло с начала 2025 года на 18,1 млрд долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index .

Основной бенефициар «Северстали» и известный предприниматель Алексей Мордашов заработал 2,57 млрд долларов. Размер его состояния достиг 25,8 млрд долларов.

Состояние акционера «Металлоинвеста» Алишера Усманова выросло на 5,32 млрд долларов и достигло 18,5 млрд долларов, а совладельца «ЗапСибНефтехима» (входит в «Сибур») и «Новатэка» Леонида Михельсона — на 330 млн долларов до 22,7 млрд долларов.

Главе РВБ Татьяне Ким за год удалось заработать 654 млн долларов, теперь ее состояние оценивается в 8,03 млрд долларов. Основатель Telegram Павел Дуров заработал 2,44 млрд долларов, увеличив свое состояние до 13,4 млрд долларов.

Наибольшие убытки зафиксированы у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — его состояние сократилось на 3,07 млрд долларов и составило 22,8 млрд долларов. Основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 2,58 млрд долларов, теперь он обладает состоянием в 22,7 млрд долларов.

Billionaires Index («Индекс миллиардеров») от агентства Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Он рассчитывается в том числе на основе стоимости акций компаний.

