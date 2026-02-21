Блинная экономика: сколько блинов в месяц зарабатывают рабочие в России

На Масленичной неделе эксперты решили взглянуть на рынок труда под новым углом и подсчитали, сколько блинов в месяц могут позволить себе самые высокооплачиваемые специалисты рабочих профессий. За основу взяли усредненную стоимость одного блинчика, рассчитанную по открытым данным Росстата: в 2025 году набор из 12 блинов обходился примерно в 127 рублей. Таким образом, средняя стоимость одного блина составила порядка 10 рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

По данным платформы, в январе 2026 года лидером по зарплатным предложениям стал монолитчик — специалист, который выполняет работы по возведению монолитных железобетонных конструкций: занимается установкой опалубки, армированием и заливкой бетона при строительстве жилых и промышленных объектов. В среднем таким специалистам предлагали 203 182 руб/мес (+24% за год), что в пересчете на главное блюдо Масленицы составляет около 20 318 блинов в месяц, или примерно 677 блинов в день.

На втором месте среди самых высокооплачиваемых специалистов оказались бурильщики — кандидаты на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 200 000 руб/мес (+64% за год), что эквивалентно примерно 20 000 блинов.

Впечатляющий «масленичный запас» формируется и у сварщиков. При средней предлагаемой зарплате в 166 092 руб/мес (+65% за год) их потенциальный заработок сопоставим с 16 609 блинами в месяц.

Стоит отметить, что приведенные зарплатные предложения актуальны для специалистов с опытом работы от одного до трех лет, а работодатели зачастую указывают зарплатную вилку с учетом максимальных значений. Также в выборку вошли предложения с вахтовым методом работы, где соискателям, как правило, предлагают более высокие вознаграждения.

Директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков отметил, что рабочие специальности становятся осознанным выбором — соискатели видят профессиональную перспективу и финансовую стабильность. И если продолжить масленичную метафору, то даже в блинах рынок труда рабочих специальностей выглядит действительно щедро.

«На рынке растет и востребованность в таких сотрудниках. Например, спрос на сварщиков за год вырос на 54%. Работодатели, со своей стороны, учитывая серьезную конкуренцию за лучшие кадры, оперативно пересматривают условия и усиливают зарплатные предложения. Это отражает системный тренд: квалифицированные рабочие кадры становятся стратегическим ресурсом для компаний в различных секторах промышленности», — рассказал Кучеренков.

