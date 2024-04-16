Бизнесу Подмосковья доступно свыше 12 тыс объектов для размещения

Подобрать локацию для размещения бизнеса в Подмосковье инвесторы могут онлайн на инвестиционной карте Московской области . Сегодня для размещения предпринимателям доступно свыше 12 тысяч объектов. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиционная карта является одним из элементов регионального инвестиционного стандарта. Сегодня на инвесткарте Подмосковья отображена информация о более чем 12 тыс. объектах, из которых свыше 120 доступно по программе «Земля за 1 рубль», еще более 190 помещений доступно в рамках «Недвижимости за 1 рубль». Фильтры позволяют подобрать предпринимателям оптимальную локацию, соответствующую всем необходимым критериям», — сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, в Рузском городском округе для реализации проекта бизнесу в рамках программы «Земля за 1 рубль» доступен земельный участок площадью 13,9 га. Площадка находится в 9 км от федеральной трассы М-1 и подойдет для размещения производственной деятельности.

Также предпринимателям доступно помещение в городском округе Балашиха по программе «Недвижимость за 1 рубль». Площадь помещения 125 кв. метров. Объект расположен в 3,7 км от ж/д станции «Железнодорожная» и в 12 км от федеральной трассы М-7 «Волга».

Ознакомиться и подобрать участок для размещения бизнеса в Подмосковье вы можете на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.