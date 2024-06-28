Бизнесменам Подмосковья расскажут, как найти зарубежных клиентов для экспорта

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в бесплатном очном семинаре «Инструменты поиска зарубежных заказчиков промышленной продукции». Мероприятие пройдет 4 июля в Красногорске. Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Поиск зарубежных клиентов для экспорта промышленной продукции — это многоэтапный процесс, требующий комплексного подхода и учета специфики. На семинаре участники узнают об особенностях экспортных продаж, отличиях поиска заказчиков в странах СНГ и дальнем зарубежье, составлении ICP и использовании различных источников для формирования списка целевых заказчиков. Также эксперт расскажет об инструментах OSINT, холодных звонках и email-рассылках, GPT, особенностях LinkedIn и электронных площадках для продвижения продукции. Спикером выступит эксперт по международным и b2b-продажам, аккредитованный федеральный тренер образовательных проектов Школы экспорта РЭЦ Максим Горбачев.

Мероприятие пройдет 4 июля с 10:00 до 18:00 по адресу: Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, 4 к1, секция В, 11 этаж. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 17:00 3 июля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Помимо образовательной поддержки Фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент. Подробнее об услугах Фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.