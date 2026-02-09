Бизнес страхуется: эксперт назвал реальные причины ухода от доллара

сегодня в 12:35

Эксперт Богоутдинов: расчеты в нацвалютах — прагматичный подход бизнеса к риску

Прагматичный ответ на растущие риски, а не политический жест — так можно объяснить тренд на увеличение расчетов в национальных валютах между Россией, Беларусью и Китаем. Бизнес и регуляторы таким образом «страхуют» цепочки поставок от санкционных угроз в системе доллара и евро, а также получают прямую экономическую выгоду, сообщил РИАМО управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Увеличение расчетов в национальных валютах (рубль, юань, белорусский рубль) — это в первую очередь прагматичный подход бизнеса и регуляторов к управлению операционным риском, отметил эксперт.

По его словам, сильное санкционное давление на системы расчетов в долларах и евро заставляет искать альтернативы.

«Сегодня это операционный риск бизнеса, обусловленный такими факторами, как период происхождения платежа, вероятности возврата/невозврата и, как следствие, роста стоимости самого комплаенса», — пояснил Богоутдинов.

Для государства же отказ от недружественных валют снижает уязвимость внешнего сектора экономики.

«Переход на расчеты в валютах контрагентов — своего рода страхование цепочек поставок, и, как следствие, снижение зависимости от внешней ликвидности», — сказал эксперт.

Второй важной причиной является прямая экономическая выгода. Чем больше товарооборот между странами-партнерами, тем меньше смысла конвертировать средства в доллар и обратно.

«Выручка в иностранной валюте страны — партнера покрывает расходы в этой же валюте, что позволяет экономить на возросших комиссиях и спредах», — подчеркнул управляющий партнер.

Эксперт констатировал, что тренд на дедолларизацию пока носит локальный характер. Глобально доллар сохраняет лидерство: на III квартал 2025 года его доля в мировых резервах составляла 56,92%, у евро — 20,33%, а у юаня — лишь 1,93%.

