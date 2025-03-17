Бизнес-омбудсмен Подмосковья помогла предпринимателю вернуть изъятое имущество

К исполняющему обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталье Чудаковой обратился предприниматель с жалобой на действия правоохранительных органов, связанных с изъятием и перемещением арендованного транспортного средства, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Для перевозки крупногабаритных грузов на арендованной строительной и специальной технике, акционерное общество заключило договор об оказании транспортных услуг. В сентябре 2024 после выгрузки грунта на участке, указанном заказчиком, сотрудниками отдела МВД России по г. о. Ступино автомобиль общества был изъят и перемещен по неизвестному его владельцу адресу. При этом, никаких документов, подтверждающих факт задержания и изъятия транспортного средства, представителям юридического лица не выдавалось. Через несколько дней по факту сброса отходов производства и потребления с автомобиля, принадлежащего АО, сотрудником министерства экологии и природопользования Московской области водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности в виде штрафа. В тот же день штраф был уплачен. Несмотря на предоставление документации на груз заказчиком сотрудникам отдела МВД России по г. о. Ступино, возвратить изъятый автомобиль не удалось.

Изучив материалы, уполномоченный направил обращение акционерного общества в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку законности изъятия, перемещения и удержания автомобиля.

По результатам проверки установлено, что сотрудниками ОМВД России по г. о. Ступино в рамках статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации проводится доследственная проверка с целью принятия законного и обоснованного решения по факту причинения экологического ущерба в результате выгрузки грунта. При этом, ранее вынесенное органом дознания постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, Ступинской городской прокуратурой отменено. Вместе с тем, в ОМВД России по г. о. Ступино направлено требование о возврате изъятого имущества.

Автомобиль, принадлежащий акционерному обществу возвращен.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.