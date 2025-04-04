Бизнес-делегация из Китая посетила Солнечногорск с переговорами о сотрудничестве

Солнечногорск посетила делегация китайских бизнесменов для обсуждения перспектив сотрудничества. Более 15 представителей компаний из КНР, специализирующихся в области металлургии, пищевой и промышленной индустрии, ознакомились с потенциалом округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках визита для гостей организовали экскурсию по Путевому дворцу, где они смогли познакомиться с историей Солнечногорска. Основной темой встречи стало обсуждение инвестиционной привлекательности округа. Представителям китайского бизнеса были презентованы предложения по земельным участкам, зданиям и сооружениям, доступным для реализации совместных инвестиционных проектов.

«Мы открыты для сотрудничества и видим большой потенциал в совместных проектах с китайскими компаниями. Их реализация позволит привлечь дополнительные рабочие места и поспособствует развитию экономики как Солнечногорска, так и всего Подмосковья», — подчеркнул первый заместитель главы округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В Солнечногорске уже есть успешный опыт сотрудничества с иностранными компаниями. На территории округа реализован один из самых масштабных проектов — завод «Мерседес». Кроме того, в индустриальном парке «Есипово» уже работают китайские компании, специализирующиеся на производстве для автомобильной и пищевой промышленности.

Это был первый визит китайской делегации ознакомительного характера. Стороны выразили намерение продолжить контактировать и развивать сотрудничество в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Московской области должны быть открыты новые перерабатывающие производства иностранных компаний из Индии и Китая.