Бензин вслед за дизтопливом стремительно дорожает на АЗС Москвы
Фото - © Медиасток.рф
Бензин вслед за дизельным топливом начал стремительно дорожать на столичных автозаправочных станциях (АЗС), сообщает «Интерфакс».
По данным Московской топливной ассоциации (МТА), за неделю цена на дизтопливо выросла до 78,49 рубля за 1 литр (+56 коп.). Бензин Аи-92 подорожал на 24 копейки, достигнув отметки в 64,67 рубля за литр, Аи-95 — до 71,46 рубля за литр (+35 коп.).
Розничные цены выросли из-за подорожания топлива на АЗС частной «НефтьМагистрали»: 92-й бензин — на 3 рубля (67,4 руб.), 95-й — на 5 рублей (76,29 руб.), дизтопливо — на 5 рублей (83,68 руб.).
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении временных ограничений на продажу бензина марки АИ-95 в республике. С 30 мая один человек сможет купить не более 20 литров топлива в сутки.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.