Бензин вслед за дизтопливом стремительно дорожает на АЗС Москвы

По данным Московской топливной ассоциации (МТА), за неделю цена на дизтопливо выросла до 78,49 рубля за 1 литр (+56 коп.). Бензин Аи-92 подорожал на 24 копейки, достигнув отметки в 64,67 рубля за литр, Аи-95 — до 71,46 рубля за литр (+35 коп.).

Розничные цены выросли из-за подорожания топлива на АЗС частной «НефтьМагистрали»: 92-й бензин — на 3 рубля (67,4 руб.), 95-й — на 5 рублей (76,29 руб.), дизтопливо — на 5 рублей (83,68 руб.).

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении временных ограничений на продажу бензина марки АИ-95 в республике. С 30 мая один человек сможет купить не более 20 литров топлива в сутки.

