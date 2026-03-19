Банковские услуги для россиян могут подорожать из-за грядущей реформы

Ужесточение требований Банка России к капиталу кредитных организаций может привести к уходу с рынка или поглощению значительного числа небольших региональных банков, что в перспективе способно ослабить конкуренцию и вызвать удорожание финансовых услуг для населения и бизнеса, сообщил РИАМО аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Как отметил эксперт, решение регулятора актуализировать нормативы, не менявшиеся с 2018 года, выглядит логичным шагом в русле политики последних лет, направленной на повышение устойчивости банковского сектора.

«Хотя банкам будет предоставлен пятилетний переходный период, с учетом непростой ситуации в экономике, вероятно, их значительному числу, особенно небольшим региональным кредиторам, будет сложно удовлетворить новым требованиям», — считает Додонов.

По его мнению, вполне вероятно, что часть банков не сможет адаптироваться к новым условиям и будет вынуждена уйти с рынка или стать объектом поглощения со стороны более крупных конкурентов. Альтернативным сценарием для некоторых универсальных банков может стать смена лицензии на базовую, что автоматически ограничит спектр разрешенных финансовых операций.

Аналитик «Финама» предупреждает, что неизбежным последствием этих процессов станет дальнейшее усиление позиций крупных банков и ослабление конкуренции в секторе, что, в свою очередь, создает риски удорожания банковских услуг как для населения, так и для представителей малого и среднего бизнеса.

О том, что в ближайшее время в РФ ужесточат требования к минимальному капиталу для банков и это приведет к закрытию около 100 кредитных организаций, сообщала Baza.