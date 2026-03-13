Банки начнут массово отказывать россиянам в выдаче карт с 2027 года

С 2027 года банки смогут отказывать в выдаче новых карт клиентам с избыточным их количеством после запуска единого реестра. Об этом сообщил эксперт по финансам Дмитрий Трепольский, сообщает Газета.ru .

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 5 марта, что к 2027 году в России заработает единая система учета банковских карт. Банки будут видеть, сколько карт оформлено на человека в других кредитных организациях.

Дмитрий Трепольский отметил, что изменения пройдут в два этапа. С 1 сентября 2026 года вступят лимиты на число карт внутри одного банка. Полноценный контроль начнется в 2027 году после запуска реестра.

«Именно тогда банки начнут отказывать в выдаче новых карт, ссылаясь на избыточность или высокие комплаенс-риски», — сказал эксперт.

По его словам, для большинства клиентов с двумя-тремя картами нововведение пройдет незаметно. Ограничения затронут тех, кто открывает десятки счетов ради бонусов. При этом реестр упростит закрытие забытых карт и снизит риски мошенничества.

Основная цель системы — борьба с дропперством. Единая база позволит выявлять аномальное количество карт у одного человека и оценивать риск-профиль клиента по аналогии с бюро кредитных историй.

