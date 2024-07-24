Бакальчук создала новый департамент безопасности Wildberries и стала его главой

Ранее работу службы безопасности курировал ее супруг, Владислав. Новый департамент создали, чтобы отстранить мужчину от дел на время бракоразводного процесса.

До этого структура безопасности маркетплейса была разбита на множество отделов для создания конкуренции по качеству работы между собой. Сейчас же Татьяна Бакальчук вновь объединила всю службу в один департамент. Приказ о нововведении подписали 10 июля.

Ранее Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову и заявил, что рейдеры захватывают семейный бизнес и препятствуют его общению с супругой Татьяной, которая ранее ушла из дома.

После этого заявления Татьяна Бакальчук вышла на связь с объяснением, что никакого захвата бизнеса нет, все дело в начавшемся бракоразводном процессе между супругами.