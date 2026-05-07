Багреева: в «Лидерах закупок Москвы» примут участие более тысячи специалистов

На участие в конкурсе «Лидеры закупок Москвы. Трансформация» поступило более тысячи заявок. Приём документов завершён, и теперь за звание лучших будут бороться свыше тысячи сотрудников контрактных служб органов исполнительной власти Москвы и подведомственных им госучреждений, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что Москва во второй раз проводит конкурс профмастерства «Лидеры закупок Москвы. Трансформация».

«Это отличная возможность для специалистов контрактных служб поделиться идеями по совершенствованию системы закупок города и вместе с коллегами разработать стратегии для их реализации. На участие в конкурсе подано более тысячи заявок от представителей почти 40 органов исполнительной власти столицы и свыше 300 подведомственных им государственных учреждений. Такая активность подтверждает, что наши специалисты готовы работать над повышением эффективности закупочных процессов и предлагать новые решения для экономики мегаполиса. Победителей определят в семи командных и пяти индивидуальных номинациях», – отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что главным критерием оценки станет практическая польза решений для улучшения качества столичных закупочных процессов и инструментов, в частности единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы.

Впервые конкурс прошел в прошлом году, его участниками становятся представители контрактных служб всех органов власти и подведомственных госучреждений Правительства Москвы. В текущем сезоне программа пополнилась новыми форматами, среди которых очная проверка знаний и защита проектов. Наиболее удачные из предложенных идей планируется интегрировать в закупочную деятельность города.

«Участникам конкурса «Лидеры закупок Москвы. Трансформация» предстоит пройти два отборочных этапа, во время которых они будут решать актуальные задачи из сферы городских закупок. Те, кто покажет наиболее сильную экспертизу и вовлеченность, смогут представить свои проекты на форуме, который состоится 11 сентября», – подчеркнул руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что церемония награждения победителей запланирована на 25 сентября.

Организаторами соревнования выступают Департамент города Москвы по конкурентной политике и Управление кадровых сервисов Правительства Москвы.