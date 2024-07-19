Багреева: объем городских закупок у малого бизнеса превысил 317 млрд рублей

Столичные заказчики с начала года смогли закупить у малого бизнеса товаров, работ и услуг на сумму более 317 млрд рублей, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Данная сумма на 32% превысила показатель прошлого года за аналогичный период. Всего за первое полугодие текущего года было подписано порядка 143 тыс. контрактов.

«На данный момент на столицу приходится почти 13% всех закупок у малого бизнеса в РФ. За последние 20 лет их ежегодный объем вырос более чем в 100 раз и по итогам прошлого года превысил 400 млрд рублей. Объем за январь — июнь прошлого года составлял 240,6 млрд рублей», — уточнила Багреева.

Наиболее часто всего в этом году город приобретал у малого бизнеса коммунальную технику: столица потратила на эти цели 57,8 млрд рублей. На закупку медицинских расходных материалов пришлось 36,6 млрд рублей, а на благоустройство общественных пространств — 34,9 млрд рублей. Поставка и монтаж малых архитектурных форм на территориях составили 27,7 млрд рублей. Кроме этого, в пятерку лидеров вошли услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту зданий — объем таких закупок достиг почти 9 млрд рублей.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что такому росту госзаказа у малого бизнеса способствовал ряд решений, принятых за последние годы.

«С 2022 года все закупки объемом до 20 млн рублей столичные заказчики проводят только среди субъектов малого предпринимательства. В рамках непрерывного совершенствования контрактной системы столицы в прошлом году был уменьшен срок оплаты по контрактам с 30 до семи дней, а также установлено минимальное обеспечение по контрактам», — объяснил Пуртов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что открытый доступ малого бизнеса к госзакупкам предоставляет возможность предпринимателям увеличить географию продаж и прибыль.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

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