«Автозавод Санкт-Петербург» приостановил сборку Xcite до середины августа

Производство автомобилей Xcite на «Автозаводе Санкт-Петербург» — бывшем предприятии Nissan — остановлено с 28 июля по 17 августа в связи с традиционным летним корпоративным отпуском, сообщает РБК .

Как уточнили в пресс-службе компании, в 2025 году перерыв продлится на неделю дольше, чем в прошлом году.

Решение о паузе принято на фоне общих тенденций в автопроме: российские производители массово сокращают рабочие дни из-за спада рынка. Так, АвтоВАЗ уже анонсировал возможный переход на четырёхдневку осенью, ссылаясь на высокую ключевую ставку и снижение спроса на кредитные автомобили. Аналогичные меры обсуждаются на КАМАЗе и Горьковском автозаводе.

В «Автозаводе Санкт-Петербург» пока не комментируют планы по изменению графика работы. Между тем, данные за январь–февраль 2025 года показывают, что объёмы отгрузок двух действующих автопроизводителей города — АГР и бывшего завода Nissan — составили лишь 10,45 млрд рублей.

Это в девять раз меньше, чем за аналогичный период 2022 года, когда в Петербурге ещё работали предприятия Toyota, Nissan и Hyundai (89,5 млрд рублей).