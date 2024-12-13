Автопроизводители и дилеры не смогут долго сдерживать цены на машины в 2025 году

1 января 2025 года резкого скачка стоимости новых машин точно не произойдет — дилеры будут работать по предновогодним ценам. Однако уже к февралю ценник будет расти, заявила РИАМО управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

«Автомобили станут постепенно дорожать уже ближе к февралю, когда сыграют новые ставки утильсбора, которые повысятся в начале января. Плюс ко всему на стоимость авто повлияет снижение курса рубля к основным валютам. Например, дорогой юань повлияет на рост стоимости китайских автомобилей в рублях», — прокомментировала она.

Даже если автопроизводители и дилеры будут сдерживать цены на машины какое-то время, в долгосрочной перспективе так делать не получится, подчеркивает автоэксперт.

«Интересно, что некоторые автодилеры могут торговать даже себе в убыток для выполнения плана по продажам, но это тоже лишь краткосрочная мера», — отмечает Франк.

По ее мнению, в течение 2025 года стоимость новых автомобилей будет расти в пределах 10-15%. Хотя подорожание может быть более существенным из-за валютных колебаний, инфляции и других экономических факторов, которые пока сложно предсказать, добавляет автоэксперт.

«Что касается автомобилей с пробегом, то их стоимость также будет колебаться в зависимости от цен на новые машины и курса рубля. При этом б/у иномарки могут как расти в цене, так и немного дешеветь в определенный момент, а затем опять дорожать в зависимости от спроса на конкретную модель», — отмечает Франк.