Авито: на одну вакансию в России приходится 15 соискателей

Управляющий директор Авито Работы Антон Уваров заявил, что к началу 2026 года на одну вакансию в России приходится в среднем 15 соискателей, а рост зарплат приблизился к уровню инфляции, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Такие данные представили на Международном форуме труда 2026 в Петербурге. Участники обсудили влияние цифровизации, демографии и миграции на занятость до 2030–2040 годов.

Антон Уваров отметил, что после пиков 2022–2023 годов динамика зарплат стабилизируется. При этом сохраняется структурный дефицит кадров, который различается по регионам и отраслям и требует повышения мобильности работников и производительности.

В Петербурге продолжают расти предложения по оплате в массовых профессиях. Зарплаты поваров увеличились на 51% — до 94 718 рублей, фасовщиков — на 50% до 79 443 рублей, сотрудников складов — до 91 446 рублей в месяц. Одновременно растет активность соискателей: число резюме фасовщиков выросло на 141%, торговых представителей — на 99%, операторов пунктов выдачи — на 97%.

За последние полгода ежемесячно создается более 700 тыс. резюме — на 85% больше, чем год назад.

Уваров подчеркнул, что цифровые решения ускоряют и делают более прозрачным подбор персонала. Компания развивает инструменты для сезонной занятости и HR-сервисы, автоматизирующие наем и адаптацию сотрудников.

