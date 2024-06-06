Андрей Воробьев: в Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ-2024 обсудил планы по строительству в регионе производства грузовых контейнеров с генеральным менеджером китайской компании China Amulite Group Сяо Гуан Ши и гендиректором компании IMC Бисланом Хучиевым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава Подмосковья рассказал, что в регионе идет активное развитие системы ТЛЦ. Работа трех самых крупных из них настроена в том числе и на экспорт. Поэтому Московской области важно все, что связано с логистикой.

«Сейчас в России 90% контейнеров для перевалки грузов — китайские. Теперь их будут производить в Подмосковье — такое соглашение заключили сегодня с нашими партнерами из Китая, — заявил Воробьев.

По его словам, инвестиции в первый этап проекта достигнут порядка 2,5 млрд рублей, общий их объем составит примерно 9,5 млрд рублей.

«Предложили компании запустить производство у нас в Есипове, участок для этого уже подобрали. На первом этапе планируется производить простые контейнеры, на втором — уже рефрижераторного типа, то есть это более глубокая степень локализации, в том числе внутреннего оборудования», – добавил Воробьев.

Проектная мощность будет достигнута за 3 месяца после запуска завода. На новом производстве создадут не менее 400 новых рабочих мест.

Гуан Ши заявил, что реализация проекта в Подмосковье открывает для China Amulite Group перспективу для охвата всего рынка контейнеров в РФ.

«Наш выбор на Московскую область пал не случайно, поскольку именно этот регион находится в эпицентре грузовых перевозок, здесь работают основные наши клиенты – грузовые транспортные компании. У Подмосковья в Китае отличное реноме. Это именно то место, где комфортно работать китайскому бизнесу», – сказал генеральный менеджер China Amulite Group.

Он уточнил, что под производство уже подобран участок в городском округе Солнечногорск. Проект начнут реализовывать в августе 2024 года, а первую продукцию выпустят следующим летом.

В составе China Amulite Group – 6 заводов на территории КНР. Они производят фиброцементные плиты, кровельные листы, сэндвич-панели, EPS плиты MGO, а также фиброцементные и потолочные плиты из минерального волокна, гипсокартон, аккустические потолочные плиты из стекловолокна и аккустическую минеральную вату.

Еще около 200 производственных линий компании запущены более чем в 60 странах. Это Индия, Камбоджа, Таиланд, Казахстан, Россия, Конго, Бразилия и др.

«Мы очень серьезно подошли к выбору технологического партнера со стороны КНР, являющейся лидером в области производства контейнеров. Перед нашей командой стоит амбициозная задача - создание предприятия, которое займет лидирующее место в РФ», – отметил Хучиев.