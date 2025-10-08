Андрей Воробьев: в Подмосковье с/х можно вести только инновационным способом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Московской области сельское хозяйство можно вести только инновационным способом. Регион сегодня в числе лидеров в России и по тоннажу, и по выручке продукции, выращенной в закрытом грунте, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2025» открылась в среду в Москве. В 2025 году ее центральная тема — цифровизация аграрного сектора.

«Здесь мы представляем „умные“ технологии, которые применяют наши аграрии. Подмосковье сегодня в числе лидеров в России и по тоннажу, и по выручке продукции, выращенной в закрытом грунте, — это огурцы, помидоры, перцы, салаты», — сказал Воробьев.

Он добавил, что компания «ЭКО-культура» очень активно работает и в Московской области, и по всей России. Она сделала систему, благодаря которой можно видеть состояние каждого растения, работу сотрудников, достигаемый результат. Такой подход позволяет увеличивать эффективность, понижать себестоимость.

«Если с 1 га сейчас собирают 50 тонн готовой продукции в год, то набор „умных“ технологий дает дополнительный урожай плюс 30 тонн», — уточнил губернатор.

На стенде Подмосковья на выставке представлены разработки в области животноводства. Показан «умный» ошейник для коров «Пульс» и система управления стадом с ИИ «Арка». Эта технология создана компанией «Маслов Групп». Это полностью российская разработка, замещающая иностранное ПО. Она помогает контролировать здоровье животных, воспроизводство и объемы молока.

«Это сделали наши ребята-физтеховцы. Смысл технологии заключается в том, что ошейник позволяет видеть, сколько корова двигается, считывает температуру, передает эти данные в систему, чтобы оповестить зоотехника и не пропустить оптимальное окно. И, соответственно, мониторить период лактации — когда эти золотые 12 часов нельзя пропустить. Мы поддерживаем такие разработки», — рассказал глава региона.

На стенде Подмосковья представлено еще несколько разработок региональных аграриев. Можно увидеть инновационную технологию холодной пастеризации компании «1-й Кулинарный» (Дмитровский округ), роботизированное производство и цифровизация группы «Черкизово» (округ Кашира), уникальный агродрон R-30 «Аршин» от «КБ Русь» (округ Фрязино). Этот высокотехнологичный БПЛА предназначен для удобрения и защиты растений, он может нести груз весом до 30 кг, летать порядка 20 минут в радиусе до 3 км, выполнять работы и зимой.

