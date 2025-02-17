Андрей Воробьев поручил организовать работу по нестационарной торговле

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности размещения нестационарной торговли на частной и муниципальной земле. Глава региона поручил организовать эту работу.

«Мы хорошо провели семинар в Сбере, но, как видим по анализу и по выезду в Серпухов, те сигналы ни до Серпухова, ни до Балашихи, ни до ряда наших территорий еще не дошли. Нам важно в продолжение наведения порядка в Подмосковье внимательно подойти к нестационарной торговле», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он обратил внимание на то, что в Серпухове в одном месте на тротуаре расположен ларек длинной 20–30 метров. Глава региона поручил проверить законность и целесообразность размещения таких объектов.

Ранее Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.