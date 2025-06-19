Андрей Воробьев: новый современный птицеводческий комплекс запустят в Кашире

Современный птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в городском округе Кашира. Птицефабрика будет рассчитана на 550 млн яиц в год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и акционер ГК «Лето» Алексей Зеленков.

«Благодаря реализации проекта производство пищевых яиц в Подмосковье увеличится в 4 раза. Новая птицефабрика в Кашире рассчитана на 550 млн яиц в год. Для сравнения, за весь 2024-й в Московской области было произведено 199 млн яиц», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что оставшийся объем для Московского региона привозят из других регионов. В реализацию проекта инвестор готов вложить около 6 млрд рублей. После завершения строительства птицефабрики будет создано 300 новых рабочих мест.

На территории нового птицеводческого комплекса планируется разместить 6 корпусов для выращивания молодняка, каждый из которых будет рассчитан на 90 тыс. птицемест. Также будут построены 8 корпусов для содержания основного стада кур-несушек, в каждом из которых будет 270 тыс. птицемест.

Кроме того, на территории птицефабрики будет создан распределительный центр, предназначенный для сортировки и упаковки продукции, а также комбикормовый цех.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

ГК «Лето» ведет свою историю с 1996 года и входит в топ-10 производителей куриного яйца в РФ. Сегодня компания производит более 650 млн яиц, 2 млн кур-несушек и 100 тыс. тонн корма в Белгородской области. А теперь подразделение холдинга ООО «Белянка» запустит современную птицефабрику и в Кашире.

Компания уже начала первый этап строительства: монтаж инженерных систем, установка оборудования для молодняка и возведение сооружений для несушек. В ходе реализации проекта предполагается получение региональных мер поддержки: компенсация расходов на оборудование, льготное кредитование и налоговые преференции.

Как рассказал акционер группы компаний «Лето» Алексей Зеленков, уже много лет компания обеспечивает Подмосковье свежим и вкусным яйцом. В Кашире группа компаний создаст современный птицеводческий комплекс с новейшими технологиями как при строительстве, так и при содержании птицы. Регион оказывает значительную поддержку на всех этапах реализации крупного инвестиционного проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье на ПМЭФ подпишет 45 соглашений.

«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 в этом году на 300 миллиардов рублей», — сказал он.