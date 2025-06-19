Губернатор Андрей Воробьев: Подмосковье на ПМЭФ подпишет 45 соглашений

«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 в этом году на 300 миллиардов рублей. Но, что очень важно — я хочу это подчеркнуть, мы каждый год смотрим, какое количество из них реализуется», — сказал Воробьев в интервью «России 24» на международном форуме.

Он добавил, что 80% из подписанных договоров полностью реализуется, превращаясь в фабрики и заводы.

Петербургский международный экономический форум — главное событие в мире экономики и бизнеса. В этом году ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня.