Губернатор Андрей Воробьев: Подмосковье на ПМЭФ подпишет 45 соглашений
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Подмосковье подпишет 45 соглашений. Абсолютное большинство заключенных на форуме соглашений обычно реализуется, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 в этом году на 300 миллиардов рублей. Но, что очень важно — я хочу это подчеркнуть, мы каждый год смотрим, какое количество из них реализуется», — сказал Воробьев в интервью «России 24» на международном форуме.
Он добавил, что 80% из подписанных договоров полностью реализуется, превращаясь в фабрики и заводы.
Петербургский международный экономический форум — главное событие в мире экономики и бизнеса. В этом году ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня.