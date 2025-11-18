Андрей Воробьев: компания Mixit запускает новый производственный комплекс

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел полностью автоматизированный комплекс по производству косметики компании Mixit в Солнечногорске. Он пообщался с сотрудниками и пожелал коллективу успехов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев напомнил о словах президента России Владимира Путина, который считает важным создание собственных конкурентных технологий, товаров и сервисов. Это касается и продукции, которую каждая семья использует в повседневной жизни — бытовая химия, моющие средства, косметика, парфюм.

«Компания Mixit запускает новый производственный комплекс. Она ведет полный цикл — от разработки формул в собственной научной лаборатории до розницы и маркетплейсов. Хочу пожелать коллективу предприятия успехов, реализации всех масштабных планов и новых больших достижений. Мы стараемся поддерживать такие предприятия. Видим, что наши производства берут новые объемы и осваивают линейки, которые раньше были только под иностранными этикетками. Важно, что развиваются предприятия с продукцией на основе собственных разработок», — заявил Воробьев.