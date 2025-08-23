Аналитик Замалеева: ослабление рубля приведет к снижению доходности вкладов в РФ

Владельцам рублевых накоплений стоит обратить внимание на другие варианты сохранения средств в связи с постепенным снижением курса рубля и уменьшением процентных ставок по банковским вкладам. Такое мнение высказала аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева в беседе с «Прайм» .

Несмотря на то, что о резком обесценивании рубля говорить пока рано, специалист отметила его постепенное ослабление. Одновременно с этим Банк России продолжает политику снижения ключевой ставки, что неизбежно приведет к падению доходности депозитов.

По прогнозам Замалеевой, к концу 2025 года средняя прибыльность банковских вкладов может снизиться до 9,5-10,5% годовых. В связи с этим она рекомендует россиянам распределять сбережения по разным инструментам.

По словам эксперта, банковские вклады остаются выгодным вариантом, так как их доходность превышает официальный уровень инфляции. Особенно стоит присмотреться к специальным акциям от финансовых маркетплейсов, которые могут предложить дополнительные бонусы к банковским ставкам. Для защиты от валютных рисков и сохранения высокой доходности эксперт также советует вложить часть средств в государственные облигации и надежные корпоративные ценные бумаги.