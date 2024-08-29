Аналитик назвал, при каком условии банки потеряют в прибыли

Темпы кредитования, несмотря на жесткую ДКП, почти не реагируют на повышения ключевой ставки ЦБ. В такой ситуации власти ищут способы замедлить рост кредитования. Если это удастся сделать, то банки потеряют в прибылях вслед за бизнесом, который они кредитуют, сообщил РИАМО аналитик Telegram-канала РДВ Сергей Раманинов.

Некоторые банки отчитываются о росте прибылей на 20-30% г/г и если не о расширении чистой процентной маржи, то о ее сохранении на высоком уровне. По итогам вышедших отчетов на 1 полугодие 2024 года банки не только не снизили таргеты по финансовым показателям за год, но и кое-где повысили их. Это происходит в условиях жесткой ДКП, ЦБ заявляет о потенциале существенного повышения ставки.

Однако, по мнению аналитика, у Банка России есть множество мер влияния на текущую ситуацию. Если финансовые власти смогут замедлить кредитование, делая упор на охлаждение спроса для трех видов заемщиков (госкомпании и компании с участием государства, получатели кредита с субсидированной ставкой и розничный сектор), то банки наконец потеряют в прибылях вслед за бизнесом, который они кредитуют.

«Ранее, кстати, звучала инициатива ввести дополнительный сбор с прибылей банков, которые в противовес тренду наращивали прибыль. Но запас прочности у сектора есть — об этом также ранее заявляли представители ЦБ. Ожидаем снижения таргетов банков по собственным прибылям», — отметил Раманинов.