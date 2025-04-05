Альфа-Банк опроверг сообщения о сбое, но подтвердил наличие проблем с переводами

5 апреля в Сети распространилась информация, что у трех российских банков — Т-Банка, ВТБ и Альфа-Банка — произошел сбой в работе. В пресс-службе Альфа-Банка заявили, что в работе их систем нет сбоя, однако некоторые клиенты действительно могли столкнуться с проблемами перевода из-за технических работ, пишет РБК .

«Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро все заработает», — сообщили в Альфа-Банке.

При этом сервис Downdetector по-прежнему фиксирует сообщения от пользователей об ошибках в работе приложения Альфа-Банка. На момент 12:59 по московскому времени на сайте жалобы оставили 1366 пользователей. Россияне сообщают, что не могут открыть мобильное приложение, не могут открыть сайт банка и получить доступ к услугам кредитной организации.

Больше всего жалоб поступает из Тверской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Судя по данным детектора сбоев, проблемы также сохраняются и у Т-Банка, а также у сервиса Системы быстрых переводов (СБП).