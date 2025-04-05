Сбой произошел в сервисах Т-Банка, ВТБ и Альфа-Банка в России

Сервисы Т-Банка, ВТБ и Альфа-Банка временно перестали работать у жителей некоторых регионов РФ. Также не функционирует ряд других сервисов, сообщается на сайте Downdetector .

Сервисы Альфа-Банка временно не работают в Петербурге, Москве, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской областях. Т-Банк функционирует с перебоями в Ивановской, Волгоградской, Калужской, Новосибирской областях и Санкт-Петербурге.

Сервисы банка ВТБ частично не функционируют в Санкт-Петербурге, Смоленской, Нижегородской области, Забайкальском крае и Крыму.

Также с перебоями работает Система быстрых платежей и Discord.

1 апреля случился масштабный сбой в работе Т-Банка.