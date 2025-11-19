Акции «Европлана» стали дешевле из-за новостей о будущей продаже фирмы

сегодня в 13:23

После новостей о крупной сделке на рынке лизинга, после которой Альфа-банк начнет владеть 87,5% акций «Европлана», ценные бумаги этой компании и холдинга SFI, которому она принадлежит, упали в цене. Миноритарные акционеры SFI были недовольны объявленной ценой продажи актива, сообщает « Коммерсант ».

Акции «Европлана» упали на 5% до 557 рублей. Объем торгов составил 850 млн рублей. Это рекорд с начала марта.

Акции SFI подешевели на 8% до 1,3 тыс. рублей. Отыграть падение стоимости не вышло.

В Альфа-банке отмечали, что стоимость сделки составит примерно 65 млрд рублей за 100% компании. Таким образом, цена одной акции равна 541. Хотя рыночная стоимость с прошлой недели составляла 580.

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев выразил мнение, что некоторые инвесторы посчитали сделку невыгодной.

