Агрокомпании Подмосковья могут подать заявки на премию «Экспортер года»

Агропредприятия Подмосковья приглашают принять участие во Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России», прием заявок продлится до 31 мая 2026 года. Конкурс проводит Российский экспортный центр в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подать заявку можно на официальном сайте exportcenter.ru. К участию приглашаются крупные, малые и средние агрокомпании, а также индивидуальные предприниматели.

В 2026 году премия проходит в обновленном формате и объединена с национальным брендом «Сделано в России». Компании, обладающие этим знаком, получат дополнительные преимущества при оценке заявок.

Номинации охватывают ключевые отрасли экономики, включая агропромышленный комплекс и продукты питания, промышленность, высокие технологии и ИТ, индустрию моды и красоты, туризм, кино и анимацию. Также предусмотрены специальные категории — «Женщина-экспортер года», «Новая география» и «Маркетинговый прорыв». Конкурс пройдет в два этапа: региональный этап завершится в июле, федеральный — в августе. Победители представят Подмосковье на всероссийском уровне.

В ведомстве подчеркнули, что премия позволяет отметить достижения экспортеров, вносящих вклад в реализацию задач национального проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.