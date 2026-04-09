Агрохолдинг из Подмосковья получил премию «Люди года-2026»

Агрохолдинг «ОСП агро» стал лауреатом премии «Russian Business Guide. Люди года-2026» в номинации «Знак качества». Награду компания получила за высокие стандарты работы и вклад в развитие агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Премию организует международный журнал RBG при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. Ею отмечают предпринимателей и компании, которые вносят вклад в развитие инновационного, социально ответственного и экспортно ориентированного бизнеса. Звание «Знак качества» присуждают организациям, чья деятельность служит примером для отрасли и подтверждает высокий уровень управления и производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.