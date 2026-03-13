Аграрии Домодедово засеют 6000 гектаров весной 2026 года

Сельхозпредприятия Домодедово в Подмосковье готовятся к весенней посевной кампании и планируют засеять 6000 гектаров яровых культур. Также запланирована подкормка озимой пшеницы и ввод в оборот новых земель, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Весной в округе засеют 6000 гектаров яровых культур. Из них 2200 гектаров отведут под пшеницу, ячмень, овес и кукурузу. Кроме того, на площади 1327 гектаров проведут подкормку озимой пшеницы.

Предприятия «Барыбино», «Повадино» и «Ямской» формируют материальную базу к началу работ. В наличии уже 250 тонн семян, часть из них произведена в округе. Заключаются контракты на поставку средств защиты растений, для полевых работ заготовят 805 тонн горюче-смазочных материалов.

Особое внимание уделяют технике. Из 95 тракторов к работе готовы 68 машин, продолжается ремонт сеялок, культиваторов и плугов. Создаются аварийно-ремонтные звенья для оперативного устранения возможных неисправностей. В 2026 году в сельскохозяйственный оборот планируют ввести еще 99 гектаров ранее неиспользуемых земель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.