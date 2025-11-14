740 млрд рублей инвестируют в гостиничный сектор Подмосковья

На сопровождении инвестиционного блока правительства Московской области находится 120 инвестиционных проектов в гостиничном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«На сегодняшний день в Подмосковье реализуется 120 инвестпроектов в гостиничном секторе. Объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет 740 млрд рублей. Ввод новых гостиниц в эксплуатацию позволит увеличить номерной фонд региона на 11 тыс. номеров. В результате реализации всех этих проектов будет создано 24 тыс. рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что развитие и реализация туристического потенциала Московской области является одной из приоритетных задач областного правительства. Поэтому проекты строительства новых гостиниц могут получить в регионе землю под реализацию проекта по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Ряд инвестпроектов уже получил такую поддержку.

Подобрать и подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов можно онлайн на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.