5 млрд рублей вложат в новое производство напитков в Подмосковье

Компания «Лидер 5» приступила к строительству в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию производства бутилированной питьевой воды, безалкогольных напитков и соков в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвестиции компании в проект составляют 5 млрд рублей. На новом заводе, где ежегодно смогут выпускать 100 млн бутылок разных напитков, будет создано 170 рабочих мест. Запуск предприятия запланирован на 2025 год», — отметила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках господдержки проект был включен в реестр региональных инвестиционных проектов, что обеспечивает предприятию ряд налоговых льгот. Так, для компании с 20% до 10% будет снижен налог на прибыль, льготная ставка устанавливается на период до конца 2028 года. Кроме того, когда объект уже будет введен в эксплуатацию, для предприятия будет действовать сниженная ставка налога на имущество: он будет обнулен на первые четыре года, а с 5 по 7 год будет составлять 1,1% вместо 2,2%.

Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов, а также о других мерах поддержки можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.