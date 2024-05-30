3 подмосковные компании стали лауреатами конкурса «Звезда качества России»

Три предприятия из Московской области стали лауреатами Всероссийского конкурса производителей товаров и услуг «Звезда качества России» по итогам 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, награду в номинации «Производители матрасов» получила компания Mr.Mattress из городского округа Шатура, в номинации «Поставщики сантехнического оборудования» — ООО «Водоворот» из Балашихи, а также ООО «ЗеленГрад» из Сергиево-Посадского городского округа, выпускающая продукцию под торговой маркой «Фермерское хозяйство «Сальково», в номинации «Производители молочной продукции».

Всероссийский конкурс отечественных производителей товаров и услуг «Звезда качества России» проводится ежегодно. Предприятия могут принимать участие в конкурсе по одной из номинаций.

Всего за 10 лет проведения конкурса «Звезда качества России» в нем приняло участие более 1 тыс. предприятий из 68 субъектов РФ. Лауреатами конкурса по итогам 10 лет его проведения, включая по итогам 2023 года, было названо 103 предприятий из 24 регионов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.