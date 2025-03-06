2,6 млрд рублей инвестируют в производство текстильных волокон в Подмосковье

Компания «Чистые промышленные технологии» собирается построить в подмосковном Клину завод по рекуперации текстильных волокон. На предприятии планируется организовать переработку использованных текстиля и мебели с последующим изготовлением нетканых материалов. Переработанное сырье можно будет применять в мебельной, строительной и автомобильной отраслях. Инвестор получил земельный участок на льготных условиях, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания планирует инвестировать 2,6 млрд рублей в реализацию инвестпроекта. В результате будет создано более 200 рабочих мест. Запуск производства запланирован на II квартал 2027 года. После выхода на полную мощность предприятие сможет принимать на переработку порядка 16 тыс. тонн сырья ежегодно, а производить около 18 тыс. тонн нетканых материалов в год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Текстильные отходы — это один из самых сложных видов отходов для утилизации. Чтобы сократить их попадание на полигоны, необходимо создавать комплексную инфраструктуру. Инвестпроект компании как раз направлен на восстановление текстильных волокон и переработку бывшей в употреблении мебели с последующим производством нетканых материалов.

«Для реализации данного инвестпроекта по льготной арендной ставке предоставлено 34,9 га с категорией земли под размещение промышленных объектов и легкой промышленности. Компания уже приступила к геодезическим, геологическим и экологическим исследованиям, а также к подготовке технологического проекта», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.