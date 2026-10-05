25 производителей Подмосковья проведут дегустацию на «Золотой осени – 2026»

Предприятия и фермерские хозяйства региона представят продукцию в зоне «Вкусное Подмосковье» на выставке «Золотая осень – 2026» в Москве с 7 по 10 октября. В дегустации на стенде области примут участие 25 производителей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Дегустация пройдет в зоне «Вкусное Подмосковье» на стенде области. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин отметил лидерство Подмосковья в России по производству сыра, мороженого, кисломолочной продукции и других категорий, а также развитие виноделия.

«Черкизово» представит сервелаты, прошутто и сальчичон; «Клинский мясокомбинат» — колбасы, ветчины и деликатесы; «Еремино поле» — полукопченые и варено-копченые изделия; «Деликатес дичь» — нарезки и паштеты. КФХ «Луховицкая акваферма» предложит осетра горячего копчения и риеты.

АПХ «ЭКО-культура» привезет коктейльные томаты; агрофирма «Поиск», КФХ «Ягодная долина» и «Гринфилдс Агро» («Артфрут») — свежие ягоды; «Ароматы тайги» — продукцию из дикоросов. «Логика молока» и КФХ «Ляшенко С.Н.» представят молочную продукцию и сыры.

«Каравай СВ» и «Богородский пряник» предложат хлебобулочные и кондитерские изделия. Гости попробуют «зарайскую коврижку», сладости из огурца марки «Огуречная столица» и конфеты ассорти фабрики «Сладкий орешек».

«Московская кофейня на паяхъ» представит кофе, «Чистая линия» — мороженое и чай, «Московская Пивоваренная Компания» — питьевую воду. «Фермерский чеснок» предложит сливочно-чесночное масло и пасту из ферментированного чеснока, «Европродукт» («Тамаки») — соусы и нори-чипсы. ГК «Лето» вручит яйца победителям игры «Ну, собирай!». Винодельни «Нордвайн» и «Эльпа» представят линейку вин.

Российская агропромышленная выставка пройдет 7–10 октября в Москве в «Тимирязев Центре» по адресу: ул. Верхняя Аллея, д. 6, стр. 1. В день открытия доступ ограничат деловой программой. В остальные дни посетителей будут пускать по предварительной регистрации на официальном сайте.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.