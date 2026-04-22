20 жителей Подмосковья начали обучение в «Школе фермера»

Программа реализуется Россельхозбанком совместно с Минсельхозом России и направлена на развитие аграрного предпринимательства. В течение двух месяцев слушатели будут изучать направления «Вертикальное садоводство» и «Хмелеводство». Обучение включает лекции преподавателей Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева и выезды в действующие фермерские хозяйства.

По итогам курса участники разработают и защитят бизнес-планы собственных проектов, после чего получат дипломы государственного образца. В ведомстве подчеркнули, что такой формат помогает начинающим фермерам быстрее адаптироваться в отрасли и получить прикладные навыки для запуска бизнеса.

В 13-й волне проекта участвуют представители 38 регионов России. Отдельное внимание уделяется поддержке участников спецоперации и их семей — в текущем потоке их 18 человек. С 2020 года «Школа фермера» провела 12 потоков, подготовив около 11 тысяч специалистов по 50 аграрным направлениям. С осени 2024 года к обучению присоединились более 750 ветеранов СВО и членов их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.