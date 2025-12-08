Замещающие облигации: что это такое, какими законами регулируются и стоит ли в них инвестировать
О природе и особенностях замещающих облигаций РИАМО рассказал директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.
Что такое замещающие облигации
Замещающие облигации — это, по сути, те же еврооблигации, но переведенные в российскую юрисдикцию. Их номинал и купоны по-прежнему привязаны к иностранной валюте (обычно доллару или евро), однако обращение и расчеты по ним происходят в рублях. Эмитенты — крупные российские компании. В частности, больше всего таких выпусков у «Газпрома».
Все операции — покупка, продажа, получение купона по ним — осуществляются в рублях. Цена бумаги считается в пересчете по текущему курсу ЦБ на день сделки. Купоны также конвертируются в рубли по курсу на дату выплаты. Из-за этого внутри дня волатильность бумаги фактически повторяет волатильность валюты: например, если доллар резко растет — замещающие облигации в USD дорожают, и наоборот.
«Замещающие облигации стали ответом на ситуацию, когда расчеты по классическим еврооблигациям стали невозможны из-за санкций, заблокированной инфраструктуры и невозможности взаимодействия с иностранными депозитариями. Именно поэтому государство создало механизм, который позволил заменить иностранную инфраструктуру российской, дать инвесторам возможность получать выплаты без риска блокировки и сохранить условия выплат по первоначальным евробондам», — комментирует Спинка.
Какими законами и указами Президента регулируются замещающие облигации
Ключевым нормативно-правовым актом о замещающих облигациях стал ФЗ № 292-ФЗ от 14 июля 2022 года. Он внес изменения в законодательство о рынке ценных бумаг и позволил российским эмитентам выпускать замещающие облигации взамен еврооблигаций, расчеты по которым стали невозможны из-за санкций и блокировки зарубежной инфраструктуры. Закон установил, что параметры таких бумаг — номинал, купон, график выплат — должны соответствовать условиям первоначальных евробондов, а расчеты по ним — производиться в рублях через российские депозитарии.
Поскольку закон — это некий рамочный документ, он уточнялся с помощью указов Президента. В частности, Указ Президента РФ № 430 от 5 июля 2022 года детализировал механизм замещения еврооблигаций, установив порядок выпуска российских замещающих облигаций, идентичность их условий оригинальным евробондам и правила рублевых выплат по курсу ЦБ. По сравнению с рамочным законом, указ закрепил практическую процедуру замещения, порядок учета прав у депозитариев и условия выплат различным категориям инвесторов, включая иностранцев.
Стоит отметить и более поздний Указ Президента РФ № 364 от 22 мая 2023 года, который обязал эмитентов, имеющих необслуженные обязательства по еврооблигациям, выпустить замещающие облигации до 1 января 2024 года — либо выплатить долг денежными средствами, если держатели откажутся от замещения. При этом допускались дополнительные выпуски аналогичных облигаций на весь оставшийся объем внешнего долга.
Стоит ли инвестировать в замещающие облигации
Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от инвестиционных целей.
«Если инвестор хочет диверсифицировать портфель, получить валютную экспозицию без использования зарубежной инфраструктуры и защититься от девальвации рубля, то замещающие облигации — один из самых удобных инструментов. На рынке уже сформирована полноценная кривая доходности: есть короткие, средние и длинные бумаги, так что можно строить полноценную стратегию, работая с этим классом ценных бумаг», — объясняет Спинка.
Однако стоит помнить про риски, характерные для всех еврооблигаций, подчеркивает он. В первую очередь — валютный, ведь цена бонда и выплаты зависят от курсовой динамики. Это может как дать дополнительную прибыль в рублях за счет валютной переоценки, если российская валюта слабеет, так и служить причиной дополнительного убытка, если рубль укрепляется. Кроме того, не стоит забывать про риск эмитента. Еврооблигации — по сути, это те же корпоративные долги, а значит важна платежеспособность компании, их выпустившей. Как и для других бондов, для них характерна рыночная волатильность, что отличает их от валютных вкладов.
Отдельный практический нюанс — стоимость замещающих еврооблигаций, обращает внимание эксперт. Большинство из них имеют номинал 1000 условных единиц, а минимальный лот равен одной бумаге. В результате входной порог оказывается выше, чем у классических рублевых облигаций номиналом в 1000 рублей, что делает инструмент менее массовым и менее доступным для некрупных частных инвесторов.
Тренд, спровоцированный «замещайками»
Можно отметить еще один важный тренд. По аналогии с классическими замещающими облигациями ряд российских компаний, которые изначально не имели иностранных выпусков, начали размещать в России похожие инструменты. Формально они уже не «замещающие» в юридическом смысле, но по механике работают так же: все операции и выплаты происходят в рублях, а номинал и купон привязаны к иностранной валюте. В профессиональной среде их тоже нередко называют «замещающими» — просто потому, что они воспроизводят логику еврооблигаций, но полностью обращаются внутри российской инфраструктуры.
«При этом у таких бумаг есть особенности, делающие их более доступными для розничных инвесторов. Например, по ряду выпусков номинал составляет не стандартные 1000 долларов, а 100 долларов, что существенно снижает входной порог. Кроме того, многие из этих бумаг предлагают ежемесячные купонные выплаты, что совершенно нехарактерно для классических еврооблигаций: там выплаты происходят 1-2 раза в год. Здесь же эмитенты явно идут навстречу инвесторам, формируя более понятный и удобный график платежей», — констатирует Спинка.
По его словам, это шаг в сторону популяризации инструмента: компаниям удается сделать «квазивалютные» облигации максимально удобными для массового пользователя, сохранив при этом всю экономическую суть еврооблигаций, но без зависимости от зарубежной инфраструктуры.