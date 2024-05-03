Восемь праздничных рецептов: как и с чем можно приготовить пасху

В материале РИАМО собрали восемь разнообразных рецептов творожной пасхи к праздничному столу.

Творожная пасха классическая на сгущенке Фото - © Давид Мзареулян / Фотобанк Лори Ингредиенты: творог – 400 гр,

сливки 33 % – 90 гр,

сахарная пудра – 70 гр,

сгущенное молоко – 80 гр,

сливочное масло – 100 гр,

творожный сыр – 120 гр,

ванильный сахар – 5 гр,

желатин – 8 гр,

цукаты, курага, изюм – по вкусу. Желатин замочить в 40 г (две неполные столовые ложки) кипяченой холодной воды. Творог протереть через сито. Сливки взбить. Добавить размягченное при комнатной температуре сливочное масло, сахарную пудру, сгущенное молоко, творожный сыр, ванильный сахар и цукаты. Перемешать массу ложкой или миксером. Добавить сливки и разогретый до жидкого состояния желатин, снова хорошо перемешать. Форму для пасхи положить в полиэтиленовый мешок или обмотать узкий конец пищевой пленкой, после чего наполнить ее, слегка утрамбовать творожную массу и поместить в морозильную камеру на 12 часов (если готовите пасху заранее, можно оставить ее в морозилке даже на несколько дней). Вечером накануне Пасхального воскресенья или рано утром в день Пасхи достаньте форму из морозильной камеры и поставьте в холодильник, чтобы десерт оттаивал не менее 7 часов.

Сливочная творожная пасха с заварным кремом англез Фото - © Медиасток.рф Ингредиенты: творог жирный – 500 г,

масло сливочное – 100 гр,

орехи раздробленные, изюм, цукаты – по вкусу. Для крема англез: яичные желтки – 3 шт,

сахар – 100 гр,

ванильный сахар – 0.5 чайной ложки,

сливки жирные – 400 мл. Яичные желтки взбить с сахаром, добавить ванильный сахар и сливки, хорошо перемешать. Поставить на средний огонь и помешивая довести до кипения, после чего, не переставая мешать, проварить крем 2-3 минуты, он должен слегка загустеть. Отставить в сторону и дождаться, пока крем не остынет до комнатной температуры. Творог пропустить через мясорубку или протереть через сито, добавить размягченное сливочное масло, соединить с остывшим заварным кремом, орехами и цукатами, тщательно перемешать. Форму для пасхи выложить изнутри марлей и положить туда творожную массу. Накрыть сверху марлей и придавить грузом. Саму форму поставить в тарелку: туда будет стекать сыворотка. Поставить форму с десертом в холодильник на 12 часов.

Творожная пасха с вареной сгущенкой Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Ингредиенты: творог сухой – 300 гр,

вареная сгущенка – 1 столовая ложка,

сливочное масло – 170 гр,

цукаты – по вкусу. Соединить творог, вареное сгущенное молоко и мягкое сливочное масло, пробить все ингредиенты в блендере, затем добавить цукаты (чтобы они были мягче, можно положить их в кипяток на несколько минут). Форму для пасхи выстлать марлей, вложить в нее получившуюся смесь и примять руками, чтобы масса стала плотнее. Оставить в холодильнике на 3-4 часа (можно дольше).

Слоеная шоколадная пасха Фото - © paulinecakeclub.ru Ингредиенты: творог – 500 гр,

сахар – 4 столовые ложки,

сливочное масло – 50 гр,

сливки 33% – 150 гр,

шоколад темный – 100 гр,

шоколад молочный – 100 гр. Соединить творог, сахар, желтки и размягченное при комнатной температуре сливочное масло, перемешать миксером на небольших оборотах до однородности. Поместить массу в кастрюлю и при непрерывном помешивании довести до горячего состояния (не кипения!) на медленном огне, а затем остудить. Сливки взбить миксером до мягких пиков, добавить к творожной массе. На водяной бане или в микроволновке на небольшой мощности растопить шоколад. Половину творожной массы смешать с молочным шоколадом, половину – с темным. Выстлать форму для пасхи марлей, выложить десерт слоями, примять сверху руками и поставить под гнет. Форму поместить в тарелку или миску: туда будет выделяться сыворотка. Оставить творожную массу в холодильнике на сутки.

Творожная пасха ягодно-лимонная Фото - © Марина Володько / Фотобанк Лори Ингредиенты: творог средней жирности – 500 гр,

сливочное масло – 30 гр,

сметана средней жирности – 100 гр,

замороженные ягоды (клубника, смородина, клюква, вишня без косточек) – 100 гр,

сахар – по вкусу,

лимон – 1 шт. Смешать творог, сахар, размягченное сливочное масло и сметану сначала ложкой, а затем блендером до получения однородной массы. Крупные замороженные ягоды (клубнику, вишню) разрезать на небольшие кусочки. Ягоды предварительно размораживать не нужно. Добавить в творожную массу ягоды, цедру лимона и 1 столовую ложку лимонного сока. Форму для пасхи поставить на тарелку или в миску, выстлать изнутри марлей, положить творожную массу и утрамбовать руками. Сверху накрыть марлей и поставить груз. Поместить в холодильник минимум на 12 часов.

Запеченная творожная пасха в мультиварке Фото - © Медиасток.рф Ингредиенты: творог – 750 гр,

сливки 20% – 400 мл,

сахар – 150 гр,

яйца – 2 шт,

цукаты, изюм, измельченные орехи – по вкусу,

мелкие кусочки шоколада – по вкусу. Творог растереть ложкой или пропустить через сито, добавить сахар и хорошо перемешать. Масло растопить на водяной бане и смешать со сливками. Яйца взбить в пышную пену, соединить все компоненты, добавить цукаты, шоколад или орехи и снова перемешать. Творожную массу выложить в мультиварку и оставить на 50-60 минут в режиме «Выпечка». После окончания приготовления дать пасхе остыть 15-20 минут и вынуть из чаши мультиварки.

Творожная пасха на водяной бане Фото - © Лисовская Наталья / Фотобанк Лори Ингредиенты: творог 9% – 500 гр,

сливочное масло – 100 гр,

сметана – 250 гр,

сахар – 150 гр,

яйца – 3 шт,

лимон – 1 шт,

ванильный сахар – 1 столовая ложка,

измельченный миндаль – 100 гр. Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку, чтобы он стал однородным, без комочков. Яйца взбить со сметаной и размягченным сливочным маслом, соединить с творогом и тщательно перемешать. Миску с творожной массой поместить на водяную баню и при постоянном помешивании хорошо прогреть, не доводя до кипения, в течение 5 минут. Остудить, добавить сахар и ванилин, а также цедру одного лимона и миндаль, тщательно перемешать. Если масса кажется слишком сладкой – можно добавить немного лимонного сока. Выстлать форму для пасхи марлей, переложить в нее творожную массу, утрамбовать, поставить под гнет и поместить в холодильник на 24 часа.