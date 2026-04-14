Тотальный диктант-2026: где пройдет, какое произведение будут читать и как принять участие

В материале РИАМО читайте о том, где и как пройдет акция «Тотальный диктант» в 2026 году, как принять в ней участие и какое произведение будут читать.

Акция «Тотальный диктант» является просветительской и направлена на проверку уровня грамотности людей. В этом году она пройдет в 23 раз. Свой уровень владения русским языком могут проверить абсолютно все желающие, независимо от образования, статуса, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Организаторы, фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск), целью акции называют демонстрацию того, что быть грамотным важно для каждого человека. Кроме того, «Тотальный диктант» призван убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Этот общественный проект проводится с помощью волонтеров, а уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Читают текст обычно известные литераторы, критики и журналисты. У акции есть свои правила. Так, координаторами, партнерами и спонсорами проекта не могут быть политические объединения, религиозные и идеологизированные организации. А органы и структуры государственной власти, а также коммерческие компании не могут быть координаторами, но могут стать партнерами и спонсорами на любом уровне.

«Тотальный диктант» пройдет 18 апреля. Регистрация на площадки открылась 8 апреля. В этом году вся страна и весь мир будут писать текст Алексея Варламова, знакомиться с его версиями на национальных языках в проекте «Тот.Язык», решать увлекательные задания теста-квеста TruD и Недиктанта, а в эфире онлайн-марафона будут обсуждаться актуальные темы в сфере русского языка, литературы и культуры. Текст будет посвящен детству и творчеству Александра Пушкина. Традиционно площадками для офлайн-формата диктанта становятся вузы, библиотеки, школы, музеи, иногда кинотеатры и кофейни. Написать текст можно также онлайн или в режиме самопроверки.

Зарегистрироваться на «Тотальный диктант» можно на сайте. Нужно выбрать раздел «Вход в личный кабинет» и нажать на удобный способ входа, если вы уже участвовали в акции, либо ввести свою электронную почту для регистрации впервые. Далее почту нужно будет подтвердить и ввести в профиле свои данные. В своем личном кабинете вы сможете выбрать площадку для участия офлайн, либо выбрать онлайн формат и зарегистрироваться на него.

В этом году столицей диктанта стал город Улан-Удэ. Это значит, что именно в этом городе будет организована трансляция для онлайн-участников акции и отсюда автор текста будет его читать. Текст для «Тотального диктанта» каждый год создают уникальный, такой, который нигде не публиковался. Текст приводят к единому уровню сложности, например, добавляют сложные конструкции со знаками препинания, которые вызывают трудности. Специалисты вместе с автором дорабатывают текст и, более того, делят его на четыре части: первая для Дальнего Востока, вторая — для Сибири, третья — для Европейской России, а четвертую читают в Северной и Южной Америке. Эти меры придуманы для того, чтобы не было соблазна списать у тех, кто диктант напишет раньше из-за разницы во времени.

Диктант можно будет написать на любой из удобных площадок офлайн. Для тех, кому могут мешать лишние разговоры или нет подходящей площадки рядом, предусмотрен онлайн-формат. Кроме того, иностранцы, изучающие русский язык, могут пройти тест-квест TruD. Написать его можно также онлайн или офлайн в формате тест-квеста TruD или адаптированного диктанта TruD, который предназначен для тех, кто изучает русский язык как иностранный, и предполагает владение русским языком не ниже уровня В2. Еще диктант могут написать все, кто готов проверить свои знания родного языка — на площадке «Тотального диктанта» проходит акция «Тот.Язык», в ходе которой представители национально-культурных объединений смогут написать текст диктанта на родном языке. Акция включает в себя написание текста под диктовку и последующую проверку работ. Количество переводов на национальные языки растет с каждым годом — в 2025 году текст Татьяны Москвиной написали на 22 языках. Дети могут принять участие в акции «Недиктант. Дети» и в тест-квесте TruD, если ребенок является билингвом. Оптимально принимать участие в недиктанте учащимся младшей и средней школы с 1-го по 8-й класс. Старшеклассникам лучше пробовать свои силы уже в классическим диктанте. В отличие от традиционного диктанта, детский формат не предполагает написания текста под диктовку. Вместо этого участникам предстоит выполнить упражнения, позволяющие в игровой форме закрепить знания по орфографии, пунктуации и другим разделам русского языка. Задания составлены с учетом разного уровня подготовки. Регистрация на любой формат доступна на официальном сайте диктанта.

На сайте акции можно подготовиться к диктанту, написав несколько тестовых вариантов или посмотрев онлайн-разборы диктантов прошлых лет. Итоги акции будут опубликованы организаторами, когда завершится проверка всех работ. Найти свой результат можно на сайте в личном кабинете. Нужно авторизоваться, зайти в личный кабинет и выбрать вкладку «Узнать результат».