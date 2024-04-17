«Тотальный диктант‑2024»: как зарегистрироваться на ежегодную акцию

В материале РИАМО рассказываем, как зарегистрироваться на «Тотальный диктант» в 2024 году и где узнать результаты.

Когда пройдет «Тотальный диктант» в 2024 году «Тотальный диктант» ежегодно проходит во всех городах России в единый день. В 2024 году диктант напишут в середине весны – 20 апреля. Диктант будут читать четыре раза.

Зачем проводится акция Цель акции «Тотальный диктант» – популяризация и повышение интереса у населения к русскому языку. Помимо проверки грамотности и знаний по предмету со школьной скамьи, каждый участник может проконсультироваться с филологами, которые подробно объяснят сложные места в диктанте и обсудят ошибки. Кроме того, за ошибки в диктанте никто не ругает и не осуждает, а вот хорошо написанные работы поощряются. Такой подход стимулирует у участников желание повысить уровень своей грамотности. Да и само участие в акции – добровольное. Организаторы хотят лишь сделать ее увлекательной и привлекать все больше людей с каждым годом. В 2023 году, например, диктант написали 456 307 человек.

В каком формате можно принять участие в «Тотальном диктанте» Фото - © Freepik Акция пройдет в очном формате и онлайн. Чтобы присутствовать очно, участники должны явиться на специальные подготовленные площадки, которые будут объявлены за несколько дней до диктанта. В Москве текст будет читать сам автор, а в регионах и других городах эту роль возьмут на себя филологи, преподаватели, а также известные люди. Стоит иметь в виду, что если вы хотите присутствовать на диктанте очно, то необходимо записаться на него как можно скорее, как только регистрация будет открыта. Места на площадках ограничены. Для онлайн-участия понадобится компьютер или любой гаджет с интернетом. Вариантов написания диктанта два: вы можете писать в специальном окне с автоматической проверкой, а также, как в школе, на бумаге. Во втором случае проверить свой диктант придется самостоятельно: будет опубликован разбор, на который надо ориентироваться. Кроме того, надо помнить, что день проведения «Тотального диктанта» – единый. Если вы не успеете поучаствовать в нужный день, то проверить себя можно будет благодаря опубликованной записи чтения.

Как зарегистрироваться на «Тотальный диктант» Фото - © Freepik Регистрация на акцию стартует за 10 дней до дня проведения диктанта, то есть она откроется 10 апреля 2024 года. Записаться необходимо на официальном портале проекта. Нужно выбрать свой город, площадку проведения и нажать на «Зарегистрироваться». Далее будет представлена форма с личными данными, которую следует заполнить по инструкции. На этом же сайте будет объявлено точное время проведения диктанта. Имейте в виду, что при очном участии обязательно взять с собой ручку и документ, удостоверяющий личность. Чтобы принять участие онлайн, также необходимо пройти регистрацию на официальном портале.

Сколько длится «Тотальный диктант» Как правило, диктант читается в первой половине дня. В Москве и ближайших часовых поясах начинают писать работу ориентировочно в 13:00 – 14:00. Сам диктант длится около часа, включая инструктаж. Если вы планируете участвовать очно, то приходить на мероприятие организаторы советуют заранее – за 20 минут до начала.

Как проверяют работы участников Есть определенные правила, по которым диктанты проверяются. Эксперты учитывают все материалы из справочников по постановке тире, двоеточий и запятых. Можно получить высший балл, если работа написано без ошибок или если допущена одна пунктуационная. Четверку поставят в том случае, если участник допустил от двух до четырех ошибок. Если участник допустил до восьми ошибок, он получит тройку. Организаторы «Тотального диктанта» напоминают, что участие в акции и хорошие результаты никак не влияют на поступление в вузы.

Как узнать результат «Тотального диктанта» Фото - © Ю. Иванко/Сайт мэра Москвы На главной странице официального сайта нужно будет нажать кнопку «Узнать результат». Для начала нужно будет зарегистрироваться или, если это уже сделано, зайти в личный кабинет. Далее нужно заполнить анкету – выбрать город, площадку, на которой вы писали диктант, ввести ФИО и кодовое слово как на бланке. Если в списке нет вашей площадки, значит, результаты еще не загружены, нужно подождать. Дождитесь новости о том, что результаты в вашем городе опубликованы на сайте.