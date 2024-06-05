Топ-7 ошибок начинающих предпринимателей: как их избежать и достичь успеха
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Сооснователь Carprice, инвестор Оскар Хартманн рассказал РИАМО о важнейших пунктах, на которые нужно обратить внимание любому начинающему бизнесмену.
Отсутствие четкого бизнес-плана и стратегии
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Одна из самых частых ошибок — это старт бизнеса без продуманного бизнес-плана и стратегии развития. Многие начинающие предприниматели полагаются лишь на свою идею и желание работать, не просчитывая потенциальные риски, затраты и пути развития.
«Четкий бизнес-план — это фундамент любого успешного проекта. Он должен включать в себя детальный анализ рынка, целевой аудитории, конкурентов, финансовых показателей, потенциальных рисков. Без такого плана вы как корабль без руля — не знаете, куда плывете, и можете легко сбиться с курса», — подчеркивает Хартманн.
Чтобы избежать этой ошибки, необходимо с самого начала уделить время разработке подробного бизнес-плана. Он должен включать:
- описание продукта/услуги и его уникального торгового предложения;
- анализ целевой аудитории и ее потребностей;
- исследование конкурентов и своих конкурентных преимуществ;
- маркетинговую и PR-стратегию;
- производственный и операционный план;
- организационную структуру и план по персоналу;
- финансовый план с расчетом инвестиций, доходов и расходов;
- анализ потенциальных рисков и пути их минимизации.
«Такой документ поможет вам четко определить вектор развития бизнеса, необходимые ресурсы и возможные препятствия. Он также будет полезен для привлечения инвесторов и партнеров», — отмечает бизнесмен.
Неправильный выбор ниши и недостаточное исследование рынка
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Другая распространенная ошибка, которую назвал инвестор — это выбор ниши без достаточного анализа рынка и потребностей аудитории. Начинающие предприниматели часто влюбляются в свою идею и уверены, что она обязательно «выстрелит», не удостоверившись в наличии реального спроса.
«Меня часто спрашивают, как выбрать нишу для бизнеса. Я всегда отвечаю: нужно отталкиваться не от идеи, а от потребностей людей. Изучайте своих потенциальных клиентов, общайтесь с ними, выясняйте их боли и желания. И уже отталкиваясь от этого, создавайте свой продукт и бизнес-модель. Иначе вы рискуете вложить кучу сил в то, что никому не нужно», — советует Хартманн.
Прежде чем начинать бизнес, он рекомендует провести тщательный анализ рынка:
- изучить потенциальный объем рынка и динамику его роста;
- выявить целевые сегменты аудитории и их ключевые характеристики;
- изучить основных игроков рынка, их продукты и стратегии;
- определить наличие неудовлетворенного спроса и потребностей аудитории;
- протестировать свою идею на потенциальных клиентах и собрать обратную связь.
«Такой подход поможет вам удостовериться в перспективности выбранной ниши и адаптировать свой продукт под реальные запросы рынка. Это существенно снизит риски и повысит шансы на успех», — уверяет эксперт.
Неэффективное управление финансами и отсутствие финансовой подушки
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Управление финансами — одна из самых сложных задач для начинающих предпринимателей. Многие не рассчитывают бюджет должным образом, не ведут учет доходов и расходов, необоснованно тратят деньги и быстро остаются без оборотных средств. Кроме того, часто у бизнеса нет запаса средств на непредвиденные ситуации.
«Одна из самых частых причин закрытия бизнеса — это нехватка оборотного капитала. Это как бензин для автомобиля. Стартапы часто привлекают инвестиции на запуск, но не просчитывают, сколько потребуется денег для операционной деятельности и масштабирования. В итоге они быстро прожигают все средства и вынуждены закрываться. Поэтому важно с самого начала выстроить систему управления финансами и создать финансовую подушку минимум на 6-12 месяцев вперед», — делится опытом Хартманн.
Он дает следующие советы, как избежать финансовых проблем:
- детально просчитать начальные вложения и оборотный капитал;
- вести регулярный учет доходов и расходов, анализировать отклонения от плана;
- оптимизировать расходы, отказаться от необязательных трат;
- создать финансовый резерв на случай кризисных ситуаций;
- регулярно анализировать денежные потоки и показатели рентабельности;
- при необходимости привлекать внешнее финансирование (кредиты, инвестиции).
Грамотное финансовое планирование и контроль позволят всегда «держать руку на пульсе» и принимать взвешенные решения о развитии бизнеса, делает вывод собеседник.
Неправильный выбор бизнес-модели и ценообразования
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«Начинающие предприниматели часто выбирают неподходящую модель монетизации для своего бизнеса. Некоторые слишком занижают цены в погоне за клиентами, другие, наоборот, ставят высокий ценник, не соответствующий ценности продукта. Встречаются и те, кто копирует ценообразование конкурентов, не учитывая собственную специфику», — рассказал Хартманн.
По его словам, оптимальная бизнес-модель должна учитывать следующие показатели:
- целевую аудиторию и ее платежеспособность;
- себестоимость продукта и желаемую норму прибыли;
- ценность продукта для клиента и его готовность платить;
- цены конкурентов и наличие своих конкурентных преимуществ;
- выбранные каналы продаж и их особенности.
Инвестор рекомендует протестировать несколько моделей монетизации и схем ценообразования, чтобы выбрать наиболее эффективную.
«Важно регулярно мониторить рынок и корректировать цены по мере необходимости», — подчеркивает эксперт.
Игнорирование маркетинга и продвижения
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В погоне за разработкой продукта многие начинающие бизнесмены забывают о важности маркетинга и считают его необязательной статьей расходов. В итоге они создают хороший продукт, но о нем никто не знает.
«Я видел много стартапов с классным продуктом, которые закрылись из-за отсутствия продаж. Они были так увлечены разработкой, что совсем не думали, как будут привлекать клиентов. Но классный продукт — это еще не бизнес. Бизнес начинается только тогда, когда появляются платящие клиенты. Поэтому маркетинг и продажи должны быть в приоритете с самого первого дня», — акцентирует внимание Хартманн.
Он дает четкий алгоритм действий, как выстроить систему маркетинга:
- выделить бюджет на продвижение, заложив его в цену продукта;
- выбрать каналы коммуникации с целевой аудиторией;
- разработать маркетинговые материалы (сайт, презентации, баннеры и т.д.);
- наладить систему лидогенерации и привлечения клиентов;
- внедрить системы сквозной аналитики для оценки эффективности продвижения;
- постоянно тестировать новые инструменты и подходы в маркетинге.
«Маркетинг должен быть системным и измеримым процессом. Это позволит отслеживать его эффективность и оптимизировать затраты», — отмечает бизнесмен.
Проблемы в управлении командой
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По мере роста бизнеса многие начинающие предприниматели сталкиваются с необходимостью расширять штат и выстраивать процессы управления. На этом этапе возникает множество сложностей: неэффективное делегирование, текучка кадров, разногласия в команде, отсутствие контроля качества работы и т. д.
Хартманн перечислил ключевые принципы эффективного управления командой. По его словам, к ним относятся:
- четкое распределение ролей и обязанностей в команде;
- эффективные процессы подбора, адаптации и обучения сотрудников;
- прозрачная система мотивации, привязанная к результатам работы;
- выстроенные процессы коммуникации и взаимодействия в команде;
- регулярная обратная связь и оценка качества работы сотрудников;
- вовлечение команды в процесс принятия решений и развития бизнеса.
«Управление людьми — это одна из важнейших компетенций для предпринимателя. Ее нужно начинать развивать с самых первых наймов, выстраивая правильные процессы и атмосферу в команде», — подчеркивает инвестор.
Неспособность быстро адаптироваться и меняться
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Рынок и потребности клиентов постоянно меняются. То, что было актуально вчера, завтра может стать никому не нужным. Начинающие предприниматели часто слишком зацикливаются на своей первоначальной идее и упускают важные сигналы о необходимости перемен.
«Главное качество предпринимателя — это адаптивность. Вы должны чувствовать рынок и быть готовы быстро меняться. Большинство успешных компаний, которые мы знаем, в процессе своего развития очень сильно поменяли изначальную концепцию. Поэтому не бойтесь экспериментировать, получать обратную связь и корректировать свою модель и продукт. В этом и есть суть предпринимательства», — резюмирует Хартманн.
Эксперт рекомендует развивать в себе адаптивность следующим образом:
- внимательно отслеживать тренды рынка и потребности аудитории;
- регулярно получать обратную связь от клиентов и быстро на нее реагировать;
- проводить эксперименты и тестировать новые гипотезы;
- привлекать в команду людей с разными взглядами и компетенциями;
- развивать в себе и команде критическое мышление и творческий подход;
- быть готовым отказаться от изначальной идеи, если она не работает.
По словам предпринимателя, способность меняться и адаптироваться — это ключевой навык, который поможет бизнесу всегда оставаться актуальным и успешным.
«Путь предпринимателя полон сложностей и испытаний, особенно на старте. Но, зная о типичных ошибках и способах их избежать, вы можете существенно повысить свои шансы на успех. Главное — учиться на своем и чужом опыте, не бояться экспериментировать и меняться, постоянно развивать себя и свою команду. Как говорил Стив Джобс: „Инновации отличают лидера от догоняющего“», — заключил Хартманн.