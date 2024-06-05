Топ-7 ошибок начинающих предпринимателей: как их избежать и достичь успеха

Сооснователь Carprice, инвестор Оскар Хартманн рассказал РИАМО о важнейших пунктах, на которые нужно обратить внимание любому начинающему бизнесмену.

Отсутствие четкого бизнес-плана и стратегии Фото - © Unsplash.com Одна из самых частых ошибок — это старт бизнеса без продуманного бизнес-плана и стратегии развития. Многие начинающие предприниматели полагаются лишь на свою идею и желание работать, не просчитывая потенциальные риски, затраты и пути развития. «Четкий бизнес-план — это фундамент любого успешного проекта. Он должен включать в себя детальный анализ рынка, целевой аудитории, конкурентов, финансовых показателей, потенциальных рисков. Без такого плана вы как корабль без руля — не знаете, куда плывете, и можете легко сбиться с курса», — подчеркивает Хартманн. Чтобы избежать этой ошибки, необходимо с самого начала уделить время разработке подробного бизнес-плана. Он должен включать: описание продукта/услуги и его уникального торгового предложения;

анализ целевой аудитории и ее потребностей;

исследование конкурентов и своих конкурентных преимуществ;

маркетинговую и PR-стратегию;

производственный и операционный план;

организационную структуру и план по персоналу;

финансовый план с расчетом инвестиций, доходов и расходов;

анализ потенциальных рисков и пути их минимизации. «Такой документ поможет вам четко определить вектор развития бизнеса, необходимые ресурсы и возможные препятствия. Он также будет полезен для привлечения инвесторов и партнеров», — отмечает бизнесмен.

Неправильный выбор ниши и недостаточное исследование рынка Фото - © Unsplash.com Другая распространенная ошибка, которую назвал инвестор — это выбор ниши без достаточного анализа рынка и потребностей аудитории. Начинающие предприниматели часто влюбляются в свою идею и уверены, что она обязательно «выстрелит», не удостоверившись в наличии реального спроса. «Меня часто спрашивают, как выбрать нишу для бизнеса. Я всегда отвечаю: нужно отталкиваться не от идеи, а от потребностей людей. Изучайте своих потенциальных клиентов, общайтесь с ними, выясняйте их боли и желания. И уже отталкиваясь от этого, создавайте свой продукт и бизнес-модель. Иначе вы рискуете вложить кучу сил в то, что никому не нужно», — советует Хартманн. Прежде чем начинать бизнес, он рекомендует провести тщательный анализ рынка: изучить потенциальный объем рынка и динамику его роста;

выявить целевые сегменты аудитории и их ключевые характеристики;

изучить основных игроков рынка, их продукты и стратегии;

определить наличие неудовлетворенного спроса и потребностей аудитории;

протестировать свою идею на потенциальных клиентах и собрать обратную связь. «Такой подход поможет вам удостовериться в перспективности выбранной ниши и адаптировать свой продукт под реальные запросы рынка. Это существенно снизит риски и повысит шансы на успех», — уверяет эксперт.

Неэффективное управление финансами и отсутствие финансовой подушки Фото - © Фотобанк Лори Управление финансами — одна из самых сложных задач для начинающих предпринимателей. Многие не рассчитывают бюджет должным образом, не ведут учет доходов и расходов, необоснованно тратят деньги и быстро остаются без оборотных средств. Кроме того, часто у бизнеса нет запаса средств на непредвиденные ситуации. «Одна из самых частых причин закрытия бизнеса — это нехватка оборотного капитала. Это как бензин для автомобиля. Стартапы часто привлекают инвестиции на запуск, но не просчитывают, сколько потребуется денег для операционной деятельности и масштабирования. В итоге они быстро прожигают все средства и вынуждены закрываться. Поэтому важно с самого начала выстроить систему управления финансами и создать финансовую подушку минимум на 6-12 месяцев вперед», — делится опытом Хартманн. Он дает следующие советы, как избежать финансовых проблем: детально просчитать начальные вложения и оборотный капитал;

вести регулярный учет доходов и расходов, анализировать отклонения от плана;

оптимизировать расходы, отказаться от необязательных трат;

создать финансовый резерв на случай кризисных ситуаций;

регулярно анализировать денежные потоки и показатели рентабельности;

при необходимости привлекать внешнее финансирование (кредиты, инвестиции). Грамотное финансовое планирование и контроль позволят всегда «держать руку на пульсе» и принимать взвешенные решения о развитии бизнеса, делает вывод собеседник.

Неправильный выбор бизнес-модели и ценообразования Фото - © Unsplash.com «Начинающие предприниматели часто выбирают неподходящую модель монетизации для своего бизнеса. Некоторые слишком занижают цены в погоне за клиентами, другие, наоборот, ставят высокий ценник, не соответствующий ценности продукта. Встречаются и те, кто копирует ценообразование конкурентов, не учитывая собственную специфику», — рассказал Хартманн. По его словам, оптимальная бизнес-модель должна учитывать следующие показатели: целевую аудиторию и ее платежеспособность;

себестоимость продукта и желаемую норму прибыли;

ценность продукта для клиента и его готовность платить;

цены конкурентов и наличие своих конкурентных преимуществ;

выбранные каналы продаж и их особенности. Инвестор рекомендует протестировать несколько моделей монетизации и схем ценообразования, чтобы выбрать наиболее эффективную. «Важно регулярно мониторить рынок и корректировать цены по мере необходимости», — подчеркивает эксперт.

Игнорирование маркетинга и продвижения Фото - © Unsplash.com В погоне за разработкой продукта многие начинающие бизнесмены забывают о важности маркетинга и считают его необязательной статьей расходов. В итоге они создают хороший продукт, но о нем никто не знает. «Я видел много стартапов с классным продуктом, которые закрылись из-за отсутствия продаж. Они были так увлечены разработкой, что совсем не думали, как будут привлекать клиентов. Но классный продукт — это еще не бизнес. Бизнес начинается только тогда, когда появляются платящие клиенты. Поэтому маркетинг и продажи должны быть в приоритете с самого первого дня», — акцентирует внимание Хартманн. Он дает четкий алгоритм действий, как выстроить систему маркетинга: выделить бюджет на продвижение, заложив его в цену продукта;

выбрать каналы коммуникации с целевой аудиторией;

разработать маркетинговые материалы (сайт, презентации, баннеры и т.д.);

наладить систему лидогенерации и привлечения клиентов;

внедрить системы сквозной аналитики для оценки эффективности продвижения;

постоянно тестировать новые инструменты и подходы в маркетинге. «Маркетинг должен быть системным и измеримым процессом. Это позволит отслеживать его эффективность и оптимизировать затраты», — отмечает бизнесмен.

Проблемы в управлении командой Фото - © Unsplash.com По мере роста бизнеса многие начинающие предприниматели сталкиваются с необходимостью расширять штат и выстраивать процессы управления. На этом этапе возникает множество сложностей: неэффективное делегирование, текучка кадров, разногласия в команде, отсутствие контроля качества работы и т. д. Хартманн перечислил ключевые принципы эффективного управления командой. По его словам, к ним относятся: четкое распределение ролей и обязанностей в команде;

эффективные процессы подбора, адаптации и обучения сотрудников;

прозрачная система мотивации, привязанная к результатам работы;

выстроенные процессы коммуникации и взаимодействия в команде;

регулярная обратная связь и оценка качества работы сотрудников;

вовлечение команды в процесс принятия решений и развития бизнеса. «Управление людьми — это одна из важнейших компетенций для предпринимателя. Ее нужно начинать развивать с самых первых наймов, выстраивая правильные процессы и атмосферу в команде», — подчеркивает инвестор.