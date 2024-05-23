Страхование частных домов и дач: что важно знать собственникам недвижимости в 2024 году

В чем заключаются особенности страхования частных домов и дач в 2024 году

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Страхование дач или загородных домов – это классика страховых услуг для защиты индивидуальной недвижимости и имущества. В 2024 году страхование может быть добровольным, когда владелец дома или дачи сам обращается за полисом в одну из страховых компаний. Другой вариант – обязательное страхование ипотечной недвижимости. По ФЗ № 102 «Об ипотеке (залоге имущества)» заемщик обязан застраховать риск утраты и повреждений имущества. Так банки минимизируют свои потери на случай, если с залоговым объектом что-то произойдет. Ущерб от пожара или наводнения компенсирует страховая компания.

«Опросы нашего финансового маркетплейса свидетельствуют о том, что полисы страхования имущества и гражданской ответственности при страховании квартир или загородных домов готовы купить меньше 10% россиян. В реальности владельцев полисов, защищающих загородную недвижимость, еще меньше. Причин, на наш взгляд, несколько. Чаще всего люди надеются на „авось” и думают, что с их дачей ничего не случится. Отсюда вытекает второй момент, который останавливает владельцев, – желание сэкономить на полисе», – говорит эксперт.

Доходы многих дачников скромные, поэтому люди не рассматривают как первоочередные расходы на страхование. В итоге, как показывает жизнь, из-за стихийных бедствий – наводнений или пожаров – собственники теряют имущество полностью. И, к сожалению, за последние пять лет стихия преподнесла россиянам немало трагических «сюрпризов», отмечает Андриевская.

Именно для таких чрезвычайных ситуаций власти пять лет назад разработали закон (ФЗ № 320 от 03.08.2018 года), который вступил в силу с августа 2019 года. Согласно его нормам, в регионах страны должны появиться программы для компенсации ущерба пострадавшим от ЧС за счет федерального, регионального бюджетов и средств страховщиков.

По задумке властей, такой добровольный вид страхования от ЧС должен был стать массовым и относительно недорогим – 350-400 рублей в год за счет госсубсидий. Предполагалось, что платежи за страхование, например, могут включаться в квитанции ЖКУ. Причем собственнику дано право самостоятельно решить, оплачивать страховку или вычеркнуть ее из платежки. Но спустя пять лет разработанный механизм практически во всех регионах пока так и остался на бумаге в виде планов и дорожных карт. В итоге весенний паводок на Южном Урале и в Сибири выявил эти проблемы.

«Поэтому, с нашей точки зрения, третья причина непопулярности страхования недвижимости – это так называемый страховой нигилизм и тотальный дефицит информации. Как известно, вакуум порождает у людей недоверие. А страховщики, в свою очередь, не так активно, как, например, банкиры, рекламируют потребителям свои продукты и разъясняют их нюансы. В итоге собственники домов или дач решают свои страховые задачи самостоятельно и тратят массу времени, собирая необходимую информацию», – объясняет Андриевская.