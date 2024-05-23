Страхование частных домов и дач: что важно знать собственникам недвижимости в 2024 году
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Какие существуют нюансы в страховании частных домов и дач, сколько стоит страховка и как оформить полис, РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.
В чем заключаются особенности страхования частных домов и дач в 2024 году
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Страхование дач или загородных домов – это классика страховых услуг для защиты индивидуальной недвижимости и имущества. В 2024 году страхование может быть добровольным, когда владелец дома или дачи сам обращается за полисом в одну из страховых компаний. Другой вариант – обязательное страхование ипотечной недвижимости. По ФЗ № 102 «Об ипотеке (залоге имущества)» заемщик обязан застраховать риск утраты и повреждений имущества. Так банки минимизируют свои потери на случай, если с залоговым объектом что-то произойдет. Ущерб от пожара или наводнения компенсирует страховая компания.
«Опросы нашего финансового маркетплейса свидетельствуют о том, что полисы страхования имущества и гражданской ответственности при страховании квартир или загородных домов готовы купить меньше 10% россиян. В реальности владельцев полисов, защищающих загородную недвижимость, еще меньше. Причин, на наш взгляд, несколько. Чаще всего люди надеются на „авось” и думают, что с их дачей ничего не случится. Отсюда вытекает второй момент, который останавливает владельцев, – желание сэкономить на полисе», – говорит эксперт.
Доходы многих дачников скромные, поэтому люди не рассматривают как первоочередные расходы на страхование. В итоге, как показывает жизнь, из-за стихийных бедствий – наводнений или пожаров – собственники теряют имущество полностью. И, к сожалению, за последние пять лет стихия преподнесла россиянам немало трагических «сюрпризов», отмечает Андриевская.
Именно для таких чрезвычайных ситуаций власти пять лет назад разработали закон (ФЗ № 320 от 03.08.2018 года), который вступил в силу с августа 2019 года. Согласно его нормам, в регионах страны должны появиться программы для компенсации ущерба пострадавшим от ЧС за счет федерального, регионального бюджетов и средств страховщиков.
По задумке властей, такой добровольный вид страхования от ЧС должен был стать массовым и относительно недорогим – 350-400 рублей в год за счет госсубсидий. Предполагалось, что платежи за страхование, например, могут включаться в квитанции ЖКУ. Причем собственнику дано право самостоятельно решить, оплачивать страховку или вычеркнуть ее из платежки. Но спустя пять лет разработанный механизм практически во всех регионах пока так и остался на бумаге в виде планов и дорожных карт. В итоге весенний паводок на Южном Урале и в Сибири выявил эти проблемы.
«Поэтому, с нашей точки зрения, третья причина непопулярности страхования недвижимости – это так называемый страховой нигилизм и тотальный дефицит информации. Как известно, вакуум порождает у людей недоверие. А страховщики, в свою очередь, не так активно, как, например, банкиры, рекламируют потребителям свои продукты и разъясняют их нюансы. В итоге собственники домов или дач решают свои страховые задачи самостоятельно и тратят массу времени, собирая необходимую информацию», – объясняет Андриевская.
Что нужно знать владельцам домов и дач в 2024 году, чтобы избежать проблем при страховании
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Главное, что должны понимать люди: когда беда (наводнение или пожар) уже пришла в дом, оформлять полис поздно. «Задним числом», по факту разрушений, его не получится оформить. Как показывает практика, страховые компании также останавливают продажу полисов в периоды ЧС, когда риски ущерба максимальны. Так было во время прошлогодних пожаров в Западной Сибири и весеннего наводнения в этом году. Поэтому позаботиться о своем имуществе необходимо заранее.
«Добавим, что страховщики всегда оценивают свои риски, поэтому они могут отказывать в оформлении полиса с защитой от паводка владельцем дач, расположенных в зоне регулярных подтоплений. Мы рекомендуем людям внимательно изучать правила страховщиков перед заключением договора. А также знать, что у страховщиков много так называемых исключенных рисков при оценке ущерба и есть лимиты на выплаты по разным видам порчи имущества», – отмечает эксперт.
По общим правилам добровольно застраховать дачу или дом – это значит купить полис, который покроет страховые риски из перечня, предусмотренного страховой компанией. Порой люди думают, что страховка покроет любое происшествие. Но это далеко не так. В каждом договоре указаны как риски, по которым будут выплаты, так и исключения. К примеру, если дом сгорел из-за нарушения правил пожарной безопасности – из-за непогашенной сигареты, то выплаты не будет.
В полис можно дополнительно включить постройки на земельном участке – баню, гараж, хозпостройки. На практике страховщики включают риски в договоры пакетами. Их предлагают клиентам как типовые или коробочные решения по стоимости ниже, чем так называемые расширенные полисы. Собственники могут оформить, например, пакет 1 – где будет защита только от пожара. Пакет 2 – пожар, стихийные бедствия, хищение или порча имущества. Пакет 3 – максимальный ущерб, включая повреждение водой и другими посторонними предметами (с 2023 года – дронами). Коробочные программы, страховые компании разрабатывают, ориентируясь на платежеспособность массовой аудитории клиентов.
Сколько стоит страховка на дом и дачу в 2024 году
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Цены коробочных полисов с типовыми видами рисков могут незначительно отличаться от региона к региону, в зависимости от средней стоимости недвижимости и платежеспособности страхователей. Средняя цена полиса в Подмосковье с максимальным покрытием рисков будет близка к верхней границе стоимостного диапазона в целом по стране благодаря тому, что недвижимость в регионе дороже, чем во многих других, обращает внимание Андриевская.
«Средняя сумма страхового покрытия загородного дома (или дачи), по данным нашего финансового маркетплейса, в 2024 году варьируется от 1,5 до 3-5 млн. рублей, а цена полиса начинается от 4 500 рублей и может достигать 12 000 рублей. В среднем стоимость коробочного полиса составляет 0,2–1% от суммы страхового покрытия. Но в каждом случае расчет проводится индивидуально, – констатирует эксперт.
В большинстве компаний при страховании дома стандартный полис покрывает порчу имущества в застрахованном объекте. Этот вид страхования относится к имущественным.
«Однако самые предусмотрительные люди могут дополнительно оформить гражданскую ответственность при страховании недвижимости. В этом случае страховка покроет риск правонарушения со стороны страхователя. Например, если по вашей вине из-за пожара на вашей даче у соседей сгорит дом. Можно выбрать полис, который покроет риск грабежа или кражи, что нередко в подмосковных СНТ. А вот на оплате премии за землетрясение, очевидно, можно сэкономить. Вряд ли высока вероятность тектонических сдвигов на Восточно-Европейской равнине», – комментирует Андриевская.
Если люди хотят максимально защитить загородный дом или дачу, то эксперт советует оформлять расширенный полис с полной оценкой имущества страховой компанией. Итоговая сумма страховки может оказаться выше, но и компенсация в результате страхового случая будет больше – до 50 млн рублей. Расходы страхователя в этом случае зависят от множества факторов и количества предусмотренных для покрытия рисков. Чем дороже оцененное имущество, тем больше затраты на приобретение полиса.
Как оформить страхование дома и дачи в 2024 году
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Стандартный полис проще оформить дистанционно, на сайте страховой компании. В онлайн-заявлении клиент сам определяет стоимость имущества и виды ответственности (рисков), выбирая нужный вариант из предложенных типовых параметров в страховых калькуляторах.
Расширенная страховка на более крупную сумму потребует больше затрат сил и времени. Представители страховой компании могут проводить оценку имущества очно. Перед тем, как заключить индивидуальный договор, СК оценят историю клиента и объекта страхования. Если выяснится, что загородный дом в прошлые годы стал жертвой подтоплений, то стоимость полиса повысят.
На цену полиса влияет тип недвижимости (дом, дача, постройка на даче – гараж, баня и др.) и вид стройматериалов у объекта страхования – монолит, кирпич, дерево, смешанный. В загородном доме состоятельные собственники могут хранить вещи или антиквариат, о сохранности которых, как правило, люди заботятся отдельно. Но важно понимать, «случись что», страховая выплатит деньги только за ущерб, который причинен застрахованному имуществу, подчеркивает эксперт.