Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Москвы с 2 января 2026 года

Почему повышают стоимость проезда в Москва с 2 января 2026 года

Фото - © Медиасток.рф

В Дептрансе Москвы сообщают, что индексация тарифов на проезд в городском транспорте обусловлен необходимостью компенсировать растущие расходы перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы.

Средства, полученные от индексации тарифов, направят на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы.

Повышение тарифов произойдет с 2 января 2026 года. В ведомстве уточняют, что изменение тарифов на проезд в столице остается на уровне существенно ниже инфляции. Сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных городов России, несмотря на то что именно в Москве пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки.

Последний раз цены в московском транспорте были проиндексированы 1 июня 2025 года.