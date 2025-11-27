Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Москвы с 2 января 2026 года
В материале РИАМО рассказываем о новых тарифах на проезд в общественном транспорте Москвы.
Почему повышают стоимость проезда в Москва с 2 января 2026 года
В Дептрансе Москвы сообщают, что индексация тарифов на проезд в городском транспорте обусловлен необходимостью компенсировать растущие расходы перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы.
Средства, полученные от индексации тарифов, направят на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы.
Повышение тарифов произойдет с 2 января 2026 года. В ведомстве уточняют, что изменение тарифов на проезд в столице остается на уровне существенно ниже инфляции. Сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных городов России, несмотря на то что именно в Москве пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки.
Последний раз цены в московском транспорте были проиндексированы 1 июня 2025 года.
Цена разовой поездки по новым тарифам составит:
- на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте по билету «Кошелек» на «Тройке» 75 рублей (вместо 67 руб.);
- по биометрии — 71 рубль (вместо 63 руб.);
- по билету «90 минут» — 112 рублей (вместо 100 руб.);
- в пригороде — 102 рублей (вместо 90 руб.);
- при оплате банковской картой — 83 рублей в центральной зоне (вместо 74 руб.) и 110 рублей в пригороде (вместо 97 руб.).
Поездка по биометрии традиционно будет самой дешевой.
Больше придется платить и при других способах оплаты.
Единые проездные билеты, записанные на карту «Тройка», тоже изменятся. Безлимитный билет на сутки будет стоить 415 рублей, на трое суток — 800 рублей, на 30 дней — 3460 рублей, на 90 дней — 8450 рублей. Стоимость годового проездного составит 24 900 рублей.
Также будут проиндексированы тарифы на проездные билеты на наземный транспорт — стоимость на 30 дней составит 2250, на 90 дней — 5950 рублей, а на 365 дней — 18 400 рублей.
Изменение стоимости речного транспорта в Москве с 2026 года
Кроме того, со 2 января изменится стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте. Во время действия летнего тарифа — с 1 мая по 30 сентября — одна поездка при оплате банковской картой будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, при оплате «Тройкой» — 330 и 500 рублей, соответственно.
Во время действия зимнего тарифа — с 1 октября по 30 апреля — в будние дни стоимость проезда не изменится, а в выходные составит до 170 рублей в зависимости от способа оплаты.
Сколько будет стоить эвакуация автомобилей в Москве с января 2026 года
Кроме того, с января подорожает эвакуация неправильно припаркованного автомобиля. Стоимость перемещения легковой машины мощностью до 80 л.с. вырастет с 7600 до 8500 рублей. Если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, ему предоставят скидку в 25%.